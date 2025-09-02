Türkiye Kupası'nda 1. eleme turu sonuçları!

Ziraat Türkiye Kupası'nda 1. eleme turu, 8 müsabakayla başladı.

calendar 02 Eylül 2025 23:19
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Ziraat Türkiye Kupası'nda 1. eleme turu, oynanan 8 maçla başladı. 

Karşılaşmalarda alınan sonuçlar şu şekilde:

12 Bingölspor-Mardin 1969 Spor: 3-0

Yalova FK 77 SK-Bursa Nilüfer Futbol: 2-0

Polatlı 1926 SK-Astor Enerji Çankaya SK: 1-1 (1-2 Uzatmalarda)

Karaköprü Belediyespor-Hakkari Zap SK: 7-1

Bursa Yıldırımspor-Altay: 0-0 (2-0 Uzatmalarda)

Sincan Belediyesi Ankaraspor-Eskişehirspor: 1-2

Bucaspor 1928-İzmir Çoruhlu FK: 0-2

Turkish Oil Yeni Mersin İdmanyurdu-Niğde Belediyespor: 0-2

