Ziraat Türkiye Kupası'nda 1. eleme turu, oynanan 8 maçla başladı.
Karşılaşmalarda alınan sonuçlar şu şekilde:
12 Bingölspor-Mardin 1969 Spor: 3-0
Yalova FK 77 SK-Bursa Nilüfer Futbol: 2-0
Polatlı 1926 SK-Astor Enerji Çankaya SK: 1-1 (1-2 Uzatmalarda)
Karaköprü Belediyespor-Hakkari Zap SK: 7-1
Bursa Yıldırımspor-Altay: 0-0 (2-0 Uzatmalarda)
Sincan Belediyesi Ankaraspor-Eskişehirspor: 1-2
Bucaspor 1928-İzmir Çoruhlu FK: 0-2
Turkish Oil Yeni Mersin İdmanyurdu-Niğde Belediyespor: 0-2
Türkiye Kupası'nda 1. eleme turu sonuçları!
Ziraat Türkiye Kupası'nda 1. eleme turu, 8 müsabakayla başladı.
Ziraat Türkiye Kupası'nda 1. eleme turu, oynanan 8 maçla başladı.
