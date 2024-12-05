Türkiye Kulüpler Tekvando Şampiyonası başladı

Berhan Arslan Türkiye Kulüpler Tekvando Şampiyonası, Ankara'da start aldı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Türkiye Kulüpler Tekvando Şampiyonası başladı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
05 Aralık 2024 13:13
Berhan Arslan Türkiye Kulüpler Tekvando Şampiyonası Ankara'da başladı.

Kısa süre önce trafik kazasında hayatını kaybeden uluslararası hakem ve federasyonun eski Merkez Hakem Kurulu üyesi Berhan Arslan'ın adına düzenlenen organizasyonda, 61 ilden 504 kulübe bağlı 1600'e yakın sporcu mücadele edecek.

Taha Akgül Spor Salonu'ndaki şampiyona, 8 Aralık Pazar günü tamamlanacak.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery