Türkiye Judo Federasyonu acı haberi duyurdu!

Türkiye Judo Federasyonu Hatay İl Temsilcisi İbrahim Saday'ın eşi ile depremde vefat ettiği açıklandı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Türkiye Judo Federasyonu acı haberi duyurdu!
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08 Şubat 2023 20:20
Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen depremlerde, Türkiye Judo Federasyonu Hatay İl Temsilcisi İbrahim Saday'ın eşi, gelini ve torunuyla birlikte hayatını kaybettikleri duyuruldu.

Türkiye Judo Federasyonundan yapılan açıklamada, "Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremde judo ailemizin değerli Hatay İl Temsilcisi İbrahim Saday'ı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Judo camiası olarak; eşi, gelini ve torunuyla birlikte enkaz altında kalarak hayatlarını yitiren İbrahim Saday ve aile üyelerine Allah'tan rahmet, yaralı kurtulan oğulları Kadir ve Fatih'e acil şifalar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

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