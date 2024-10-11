Türkiye Hentbol Federasyonunun genel koordinatörü Prof. Dr. Serdar Eler oldu

Türkiye Hentbol Federasyonunda genel koordinatörlük görevi, Prof. Dr. Serdar Eler'e verildi.

Haber; AA, Fotoğraf; THF
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Türkiye Hentbol Federasyonunun genel koordinatörü Prof. Dr. Serdar Eler oldu
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
11 Ekim 2024 17:29
Türkiye Hentbol Federasyonunda genel koordinatörlük görevine Prof. Dr. Serdar Eler getirildi

Federasyondan yapılan açıklamaya göre eski milli oyuncu ve başantrenör Prof. Dr. Serdar Eler, Gazi Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi öğretim üyeliğinin yanı sıra Uluslararası Hentbol Federasyonu (IHF) Koçluk ve Metodlar Komisyonu Lektörü, Uluslararası Üniversite Sporları Federasyonu (FISU) Teknik Komite Başkanı olarak görev alıyor.

Önceki genel koordinatör Zeki Pehlivan'a teşekkür edilen açıklamada, "Serdar Eler'den önce Türkiye Hentbol Federasyonu Genel Koordinatörlüğü görevini yürüten Dr. Zeki Pehlivan'a bugüne kadar hentbola olan hizmetlerinden ve katkılarından dolayı camiamız adına teşekkür ederiz." ifadelerine yer verildi.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery