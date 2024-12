Türkiye Güreş Federasyonunun yeni başkanı Taha Akgül oldu

Türkiye Güreş Federasyonunun olağan genel kurulunda başkanlığa Taha Akgül seçildi.



Federasyonun 6. olağan ve mali genel kurul toplantısı, Anadolu Hotels Esenboğa Thermal'de yapıldı.



Mevcut başkan Şeref Eroğlu'nun aday olmadığı genel kurulda, başkanlık için Taha Akgül ve Selçuk Çebi yarıştı.



Kullanılan 288 oyun 189'unu alan Taha Akgül, federasyonun yeni başkanı oldu. Çebi 92 oyda kalırken, 7 oy ise geçersiz sayıldı. Çebi, sayım sürerken Akgül'ü tebrik etti.



Divan başkanlığını Abdullah Albunar'ın yaptığı genel kurulda, faaliyet ve denetim raporları da ibra edildi.



Taha Akgül başkanlığındaki yeni yönetim kurulunda Mesut Özarslan, Abdullah Şanlı, Arslan Narin, Murat Şahin, Hüseyin Kaya, Şems Sezal, İsmail Yağbat, İhsan Gürol Güzey, İbrahim Demirtürkoğlu ve Ahmet Yıldırım yer aldı.



Sporculuk hayatını bronz madalya kazandığı Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın ardından noktalayan Akgül, kariyerinde 1 olimpiyat, 3 dünya ve 11 Avrupa şampiyonluğu elde etti. Akgül, bu üç kulvarda 15 altın, 2 gümüş ve 5 bronz olmak üzere toplam 22 madalya kazandı.



Genel kurula, olimpiyat şampiyonu eski milli güreşçi olan Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya da katıldı.



Türkiye Güreş Federasyonunun yeni başkanı Taha Akgül, "Türk güreşinin geleceğini, kaybolan altyapımızı kurtarma adına elimizden gelen her şeyi yapacağız." dedi.



Federasyonun Anadolu Hotels Esenboğa Thermal'de yapılan genel kurulu sona erdi.



Başkanlığa seçilen Taha Akgül, teşekkür konuşmasında, sonuçların Türk sporuna ve güreşine hayırlı olmasını temenni ederek, "İnşallah bugün güreşin birlikteliği, güreşin geleceği kazanacak. Nasıl minderde alnımızın teriyle, bileğimizin hakkıyla mücadele edip güreşi bir yerlere getirmeye çalıştıysak, bu saatten sonra da federasyon başkanlığında elimizden gelen her şeyi yapacağız. Türk güreşinin geleceğini, kaybolan altyapımızı kurtarma adına elimizden gelen her şeyi yapacağız." diye konuştu.



Destek veren vermeyen herkese teşekkür eden Akgül, "Selçuk ağabeyin de bilgi birikiminden faydalanmak isterim. 2015'te birlikte dünya şampiyonu olduk. Bundan sonraki süreçte tüm camiamızla birlik içinde olursak Türk güreşini çok iyi yerlere getireceğimize inanıyorum. Güreşin ayrıştırmaya gerçekten tahammülü yok, birlik olup güçlerimizi birleştirme zamanı." değerlendirmesinde bulundu.



Tekrar kulüpleri ziyaret edeceğini dile getiren Akgül, "Türk güreşine 4-5 ay sonra nasip olursa bir tesis kazandıracağız." ifadesini kullandı.