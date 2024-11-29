Türkiye Genç Milli Badminton Takımı, çeyrek finalde elendi

Türkiye Genç Milli Badminton Takımı, Avrupa Şampiyonası çeyrek finalinde Danimarka'ya 3-1 yenilerek elendi.
Ay-yıldızlı sporcular, İspanya'nın İbiza Adası'nda düzenlenen organizasyondaki karışık takım müsabakalarında 8. Grup'ta mücadele etti.
İskoçya'yı 4-1, Norveç ve Estonya'yı 5-0 mağlup eden Türkiye, grubu lider bitirerek çeyrek finale yükseldi.
Milli takım, 2. Grup lideri Danimarka ile oynadığı seriyi 3-1 kaybederek şampiyonaya veda etti.
Şampiyonada yarın bireysel karşılaşmalar başlayacak.
Ay-yıldızlı sporcular, İspanya'nın İbiza Adası'nda düzenlenen organizasyondaki karışık takım müsabakalarında 8. Grup'ta mücadele etti.
İskoçya'yı 4-1, Norveç ve Estonya'yı 5-0 mağlup eden Türkiye, grubu lider bitirerek çeyrek finale yükseldi.
Milli takım, 2. Grup lideri Danimarka ile oynadığı seriyi 3-1 kaybederek şampiyonaya veda etti.
Şampiyonada yarın bireysel karşılaşmalar başlayacak.