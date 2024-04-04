Türkiye, FIFA sıralamasında 5 sıra geriledi

FIFA, ülkeler sıralamasını güncelledi. Türkiye, 5 sıra kaybederek 40. sıraya geriledi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Türkiye, FIFA sıralamasında 5 sıra geriledi
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04 Nisan 2024 12:04
FIFA dünya sıralamasında 5 basamak gerileyen A Milli Futbol Takımı, 40. sırada yer aldı.

Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) tarafından açıklanan dünya sıralamasına göre 2024 Avrupa Şampiyonası'na (EURO 2024) katılacak Türkiye, geçen ay oynadığı 2 hazırlık maçını kaybederek 1495 puanla 5 basamak geriledi ve 40. sıraya yerleşti.

Milli takımın EURO 2024 F Grubu'ndaki rakiplerinden Portekiz 7.'likten 6. sıraya yükselirken Çekya, 40. sıradan 36.'lığa, Gürcistan ise 2 sıra yükselerek 75. basamağa çıktı.

Arjantin'in zirvedeki yerini koruduğu listenin ikinci sırasında yine Fransa bulunurken, Belçika, 4. basamaktan 3. sıraya çıktı.

Bir sonraki FIFA dünya sıralaması, 20 Haziran 2024'te açıklanacak.

Sıralamada ilk 10'daki ülkeler şöyle:

Sıra Takım Puan Sıralama Değişimi
1 Arjantin 1858 -
2 Fransa 1840 -
3 Belçika 1795 +1
4 İngiltere 1794 -1
5 Brezilya 1788 -
6 Portekiz 1748 +1
7 Hollanda 1742 -1
8 İspanya 1727 -
9 İtalya 1724 -
10 Hırvatistan 1721 -
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