Türkiye'de engelli futbolu son 18 yılda büyük gelişim gösterdi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Engelliler Koordinasyon Kurulu Başkanı Ömer Gürsoy, Türkiye'nin 2006'dan bu yana yaptığı çalışmalarla engelli futbolunda dünyanın önde gelen ülkelerinden biri olduğunu söyledi.



Anadolu Ajansının (AA) İstanbul Ofisi'ni ziyaret eden Gürsoy, Spor Haberleri Direktörlüğünün yöneticilerine çalışmalarına ilişkin bilgiler aktardı.



Gürsoy, TFF'nin 2006 yılında "Türkiye Futbol Oynuyor" projesi ve "Futbol Aşkı Engel Tanımaz" sloganıyla başlattığı ve bünyesinde engelliler futbolu bulunan spor federasyonlarıyla kurduğu stratejik iş birliği sayesinde elde edilen başarılara değinerek gelecek hedeflerini dile getirdi.



TFF Engelliler Koordinasyon Kurulunun 2006'da engelli futbolunu geliştirme amacıyla kurulduğunu belirten Gürsoy, "Bünyesinde futbol bulunan engelli spor federasyonlarının başkanları Engelliler Koordinasyon Kurulunun doğal üyeleri oldu. Aynı zamanda engelli spor federasyonları başkanları, TFF'nin genel kurul üyesi oldu. Bu, aslında engelli futboluna TFF'nin hem genel kurulunda hem de iç organizasyonda bir temsil hakkını verdi. 2006'dan önce Türkiye'nin engelli futbolunda başarısı yoktu. Bugün ise Türkiye engelli futbolunda dünyada bir marka olmuştur." diye konuştu.



İşitme Engelliler Spor Federasyonu, Bedensel Engelliler Spor Federasyonu, Görme Engelliler Spor Federasyonu ve Özel Sporcular Spor Federasyonunun TFF çatısı altında çalışmasını anlatan Gürsoy, "Biz, 'Futbol Aşkı Engel Tanımaz' sloganı üzerinden bunu oluştururken TTF'ye de bir rol vermeye çalıştık. Çinli bir düşünürün çok güzel bir sözü var. Kendisi, 'Bir testi yaparsın çamurdan. İçindeki boşluktur onu yararlı kılan.' diyor. Testiyi oluşturan ham maddeyle ham maddenin oluşturduğu testi kesinlikle engelli camiaların kendileri. Yani görmeyen, tek ayaklı oynayan, işitmeyen, down sendromlu futbolcularımız ile onların federasyonları. Fakat testinin suyu tutabilmesi için bir boşluğa ihtiyaç var. Biz TFF olarak rolümüzü o mütevazı şekle getirdik. 2006'dan buyana ampute futbolda dünyanın merkezi Türkiye oldu. Bu kurulu oluşturduğumuzda ampute futbol, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bünyesinde rehabilitasyon amaçlı 20 kişiden oluşuyordu. TFF'nin stratejisiyle bunu sivil alanlara aktardık. Önce 7 takım olduk. Bugün 3 ayrı lig var. Ampute futbolun ekonomik büyüklüğü 100 milyon lira civarlarına kadar geldi. Ampute futbolu artık TFF'ye ihtiyaç duymayacak bir ekonomik büyüklüğe ulaştı. Yaklaşık 5 yıl önce down sendromlu futbolu başlattık. Başlangıcında harç koyduğumuz için büyük mutluluk duyuyoruz. Bu sürede 2 kez Avrupa şampiyonu olundu." ifadelerini kullandı.



- "A Milli Takım hangi malzemeyi kullanıyorsa aynısını engelli sporcularımıza da veriyoruz"



Ömer Gürsoy, engelli futbolu milli takımlarına, A Milli Futbol Takımı'yla aynı imkanları sağladıklarını kaydetti.



Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nin kapılarının engelli takımlarına da açıldığını aktaran Gürsoy, "A Milli Futbol Takımı'mıza nasıl bir kamp ortamı oluşturuluyorsa engelli milli takımlarımıza Riva'da bu imkanları sağlıyoruz. A Milli Takım hangi malzemeyi kullanıyorsa aynısını engelli sporcularımıza da veriyoruz. Onlara sözlü olarak, 'Bizden bir farkınız yok.' demektense bunu icraatlar ile ortaya koyuyoruz. Riva'da yapılan kamplardan sonra gidilen tüm müsabaka şampiyonalarda da milli takımlarımız ya Avrupa şampiyonu ya olimpiyat şampiyonlukları ya da bir şekilde dereceler aldılar." şeklinde görüş belirtti.



TFF Engelliler Koordinasyon Kurulunun Türkiye ve dünyaya örnek olduğunu vurgulayan Ömer Gürsoy, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Ülkemizde başka federasyonlarda engelliler kurulu yok. UEFA ve FIFA'ya bağlı ülkeler içerisinde hiçbir ülkenin futbol federasyonunda engellilerle ilgili böyle bir departman yok. Dolayısıyla biz burada bir örneğiz. UEFA da bizi zaman zaman model olarak da gösteriyor. Bu uyumu ve ahengi sağlamak çok önemli. 2006'dan itibaren TFF'de 8-9, engelli federasyonlarında 20-25 başkan değişti. Değişmeyen tek şey, TFF'nin engelli futboluna verdiği finans, iletişim, malzeme ve kamp desteğinin yanı sıra sevgisi olmuştur. Bunları yaparken de mutlaka döneme uygun stratejiler gerekiyor. Bugün engelli federasyonları, Gençlik ve Spor Bakanlığından ve sponsorlardan ciddi destekler alıyor. TFF'nin mali katkıları bazen lokomotiflik görevi görmüyor ama sahnenin hazırlanmasında büyük imkanlar sağlıyor. 2022 Dünya Ampute Futbol Şampiyonası'nda 82 maçın 78'i Riva'da, 4 tanesi de büyük statlarda oynandı. O zaman TFF Başkanımız Mehmet Büyükekşi, TFF'nin hem finansal hem stratejik hem de organizasyonla ilgili yeteneklerini koymuştur. Geleceğe doğru baktığımızda bazı branşlarımız artık kendi ayakları üzerinde ilerleme şansını ve imkanı yakaladı. Bazıları da bu aşamalarında daha yeniler. Down sendromlar da burada çok büyük ivme yakaladı. İki Avrupa şampiyonluğu, birer dünya ikinciliği ve üçüncülüğü aldı. Onlar da artık yeni sponsorluklar alarak geliyor. TFF olarak bu stratejileri devam ettireceğiz ama kendimizi de güncelleyerek yeni dönemin kodlarıyla onlara desteklerimizi belirleyeceğiz."



- "Bu yıl engelli futbolunda tarihi bir dönemece girilecek"



TFF Engelliler Koordinasyon Kurulu Başkanı Ömer Gürsoy, 2024'ün engelli futbolunda tarihi bir yıl olacağını söyledi.



Görme Engelli Milli Futbol Takımı'nın 2024 Paris Paralimpik Oyunları'nda mücadele edeceğini hatırlatan Gürsoy, "Bu yıl engelli futbolunda tarihi bir dönemece girilecek. Bir branş sürekli olarak yukarıya doğru çıkamaz. Bu çok kolay değil. Ampute futbolunda 2 Avrupa, 1 dünya şampiyonluğu yakaladık. Bu haziranda Fransa'da Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası var. Takımımız oraya hazırlanıyor. Down sendromların geçen ay Antalya'da Trisome Oyunları vardı. Hemen Avrupa Şampiyonası hazırlıkları başlayacak. Yakın zamanda down sendromlular futbol liginin kurulmasının altyapısı hazırlandı. Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu Başkanı Birol Aydın, bu ligin kurulmasıyla ilgili hazırlıkları yapıyor. İşitme engelliler, mayıs ayında Antalya'da yapılacak İşitme Engelliler Avrupa Futbol Şampiyonası'nın hazırlıklarına başladı. Bence 2024'ün en önemli engelli futbol organizasyonu Görme Engelli Futbol Milli Takımı'mızın 2024 Paris Paralimpik Oyunları'na katılması olacak. Bu çok önemli bir başarı. Büyük bir hikaye ve heyecan olacak. Paris'te büyük bir umudumuz var." diyerek sözlerini tamamladı.





