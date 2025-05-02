Türkiye Bisiklet Turu'nun altıncı etabını kazananıHarold Martin Lopez!

60. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun (TUR 2025) altıncı etabını kazanan XDS Astana takımından Ekvadorlu sporcu Harold Martin Lopez, son iki tırmanışa gelmeden önce iyi pozisyon alarak etabı kazandığını söyledi.
Selçuk (İsabey)-Selçuk (Meryemana) etabı sonunda basın toplantısında konuşan Lopez, çok iyi hazırlanıp TUR 2025'e geldiğini belirterek "Geçirdiğim kaza sonrasında çok çalıştım. Bisiklet zor ve ağır bir spor, her zaman kazanamazsınız. Bugün özellikle düz kesimlerde takımımın inanılmaz çabası vardı. Etabın başında yarışı genel klasman liderlerimiz için kontrol ediyorduk. Kaçmak isteyen birçok sporcu oldu. Son 2 tırmanışa gelmeden önce iyi pozisyon alabilmek için asıldık ve ben kendimi çok iyi hissederek kazandım." ifadelerini kullandı.
Genel klasmanda ilk sıradaki takım arkadaşı Wout Poels ile Picnic takımını çok iyi takip ettiklerini dile getiren Lopez, "Son iniş bölümünde düşmemek için çok dikkat ettik. Tırmanış finişine geldiğimizde ben atak yapmayı ve çizgiye tek başına gelmeyi denedim. Türkiye'ye gelmeden önce Teide Dağı'nda irtifa kampına girmiştim. Bugünkü galibiyet bu zorlu idmanların neticesidir. Bu sene Türkiye'ye ikinci gelişim, geçen sene TUR'u beşinci bitirmiştim, şu an genel klasmanda ilk iki sırayı paylaşıyoruz. Önceliğimiz genel klasman liderliğini korumak ve kırmızı mayoyu da koruyarak kazanmak. Umarım önümüzdeki yıl şampiyon olurum." değerlendirmesinde bulundu.
Takım arkadaşı 37 yaşındaki Wout Poels için özgü dolu sözler kullanan Lopez, "Wout çok başarılı bir sporcu, profesyonel kariyerinde büyük turlarda kazandığı pek çok etap birinciliği var. Benim için onunla beraber yarışmak çok özel bir durum. Ondan çok şey öğrendiğimi söyleyebilirim." diyerek sözlerini tamamladı.
Öte yandan ödül törenin sporculara madalyaları ve mayolarını İzmir Vali Yardımcısı Oğuz Çakıcı, Selçuk Kaymakamı Oğuz Alp Çağlar ve Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı
Emin Müftüoğlu Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı takdim etti.
Türkiye Bisiklet Turu'nun altıncı etabını kazananıHarold Martin Lopez!
60. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun (TUR 2025) altıncı etabını kazanan XDS Astana takımından Ekvadorlu sporcu Harold Martin Lopez kazandı.
60. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun (TUR 2025) altıncı etabını kazanan XDS Astana takımından Ekvadorlu sporcu Harold Martin Lopez, son iki tırmanışa gelmeden önce iyi pozisyon alarak etabı kazandığını söyledi.
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