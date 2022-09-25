Türkiye Bisiklet Şampiyonası 7. Etap Puanlı Yol Yarışları sona erdi

Türkiye Bisiklet Federasyonu tarafından Kırıkkale'de düzenlenen Türkiye Bisiklet Şampiyonası 7. Etap Puanlı Yol Yarışları, kriteryum etapları, halk sürüşü ve ödül töreninin ardından sona erdi.



Millet Bulvarı'nda bugün koşulan kriteryum etaplarında, master erkekler 35+ kategorisinde Fatih Aydın, master 40+ kategorisinde Fatih Özgenlik, master 45+ kategorisinde Engin Sarı birinci oldu.



Master 50+ etabında Osman Şirin, master 55+ kategorisinde Zafer Yalın, master 60+ kategorisinde Ali Rıza Fırıncı birincilik elde etti.



17 yaş altı erkeklerde Taşkentspor Kulübü'nden Emin Çiçek, 15 yaş altı erkeklerde Selçuklu Belediyespor Kulübü'nden Göktürk Yüzerler, genç erkekler parkurunda da Torku Şekerspor Kulübü'nden Ramazan Yılmaz birinci geldi.



15 yaş altı kızlarda ise Torku Şekersporlu Emine Adanalı, 17 yaş altı kızlarda Yalova Spor Kulübü'nden Emine Irmak Sezer, genç kızlarda ise Sivas Yurdumsporlu Semanur Kiriş birinciliği elde etti.



Kriteryum etaplarının ardından Vali Bülent Tekbıyıkoğlu, protokol üyeleri ve vatandaşların katılımıyla Millet Bulvarı'nda halk sürüşü etkinliği gerçekleştirildi.



Vali Tekbıyıkoğlu, daha sonra Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen ödül töreninde yaptığı konuşmada, Kırıkkale'nin bir Cumhuriyet şehri olduğunu söyledi.



Kentin aynı zamanda sanayi şehri de olduğuna dikkati çeken Tekbıyıkoğlu, "Türkiye'nin önemli sanayi merkezlerinden birisi. Savunma sanayinin kalbi diyoruz. Burayı aynı zamanda hep beraber bir spor şehri yapacağız." dedi.



Türkiye Bisiklet Federasyonu Asbaşkanı Bahattin Akyön de şehri güzel bir yere getirmenin yolunun sportif ve kültürel faaliyetlerle Türkiye'ye tanıtmaktan geçtiğini dile getirdi.



Konuşmaların ardından Vali Tekbıyıkoğlu, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mehmet Ali Durmuş, Cumhuriyet Başsavcısı İbrahim Keskin ve protokol üyeleri, 3 gün süren 7. Etap Puanlı Yol Yarışları'nda dereceye giren sporcu ve takımlara ödül ve kupalarını takdim etti.



Ödül töreni, çekilişin ardından 50 vatandaşa bisiklet ve çeşitli hediyelerin dağıtılmasıyla sona erdi.





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