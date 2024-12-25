Türkiye Basketbol Federasyonu geleceğin yıldızlarını arıyor

12 Dev Adam Basketbol Okulları taramalarının ilk etabı 18-19 Ocak'ta yapılacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Türkiye Basketbol Federasyonu geleceğin yıldızlarını arıyor
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25 Aralık 2024 18:12
Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) tarafından Garanti BBVA sponsorluğunda düzenlenen 12 Dev Adam Basketbol Okulları (12 DABO) projesinde yeni dönem başlıyor.

TBF'den yapılan açıklamaya göre, Türkiye genelinde belirlenen merkezlerde 2011-2014 doğumlu lisanslı veya lisanssız sporcuların ücretsiz katılım sağlayabileceği taramaların birinci etabı 18-19 Ocak'ta, ikinci etabı ise 27-30 Ocak'ta gerçekleştirilecek.

Taramalarda seçilen sporcuların bireysel gelişimlerine yönelik eğitim kampları düzenlenecek.

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