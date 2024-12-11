Türkiye Baja Şampiyonası'nda sezon İstanbul'da tamamlanacak

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonunun açıklamasına göre, İstanbul Offroad Kulübü tarafından düzenlenecek organizasyonda 34 araç ve 68 sporcu yer alacak.Şampiyonanın ilk gününde saat 08.30'da İstanbul Park'tan start alacak ekipler, 64,4 kilometre uzunluğundaki Esenceli etabını iki kez geçecek.Ekipler, zorlu mücadelenin son gününde ise 54 kilometrelik Göçbeyli etabında yarışacak. Organizasyon, saat 17.45'teki ödül töreniyle sona erecek.