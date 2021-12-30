Turkcell'in desteklediği milli sporculardan 2021 yılında 486 madalya

Turkcell'in ana sponsoru olduğu branşlarda milli sporcular, 2021 yılında uluslararası yarışmalarda toplam 486 madalya elde etti.



Turkcell'den yapılan açıklamaya göre, ana sponsorluğu yapılan atletizmde 141, yüzmede 198, bedensel engelli sporlarında ise 147 madalya alındı.



2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda yer alan atletlerin elde ettiği dereceler hatırlatılarak, atletizmde uluslararası arenada 51 altın, 45 gümüş ve 45 bronz madalyanın Türkiye'ye kazandırıldığı vurgulandı.



Açıklamada, yüzmede 87 altın, 56 gümüş, 55 bronz alan milli sporcuların başarılarına dikkat çekilirken, Emre Sakçı'nın kısa kulvarda 50 metre kurbağalamada elde ettiği dünya rekoru hatırlatıldı.



Turkcell'in desteklediği bedensel engellilerin spor branşlarında ise bu sene 52 altın, 51 gümüş ve 44 bronz madalya elde edildi.



