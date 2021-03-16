Türk Telekom'un FIBA Şampiyonlar Ligi'nde rakibi Nizhny Novgorod

Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi play-off turu K Grubu'nda Türk Telekom, 17 Mart Çarşamba günü Rusya'nın Nizhny Novgorod takımını konuk edecek.
Ankara Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 19.00'da başlayacak.
Türk Telekom grupta 3. maçına çıkacak. Play-off turunda Fransa temsilcisi SIG Strasbourg'u Ankara'da 83-76 mağlup eden Türk Telekom, deplasmanda Yunanistan'ın AEK takımına 74-65 yenildi.
Ankara Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 19.00'da başlayacak.
Türk Telekom grupta 3. maçına çıkacak. Play-off turunda Fransa temsilcisi SIG Strasbourg'u Ankara'da 83-76 mağlup eden Türk Telekom, deplasmanda Yunanistan'ın AEK takımına 74-65 yenildi.