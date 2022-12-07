Türk Telekom'un yenilmezlik serisi sona erdi

Basketbol ULEB Avrupa Kupası B Grubu 7. haftasında Türk Telekom, sahasında İspanya temsilcisi Gran Canaria'ya 88-81 yenildi.



Türk Telekom, grupta 2. yenilgisini yaşarken, İspanyol temsilcisi 5. galibiyetini elde etti.



Bu mağlubiyetle Türk Telekom'un ligde ve Avrupa'daki 12 maçlık yenilmezlik serisi de sona erdi. Başkent ekibi, 11 Ekim'de Paris Basket'e kaybettikten yaklaşık 2 ay sonra ilk yenilgisini yaşadı.



Maça hücumda istediği gibi başlayamayan Türk Telekom karşısında konuk ekip, ilk 3 dakikayı 5-0 önde geçti. Başkent ekibinin dış şutlardan bulduğu isabetlere, boyalı alandan kaydettiği basketlerle cevap veren Gran Canaria, ilk çeyreği 28-19 üstün tamamladı.



İkinci çeyrekte üç sayı çizgisinin gerisinden oldukça yüzdeli oynayan Gran Canaria, 13. dakikada farkı 15'e kadar çıkardı: 23-38. Hücumda özellikle Benite'nin etkili performansıyla Gran Canariya 17. dakikada farkı 20'ye (34-54) yükseltirken, soyunma odasına da 55-37 önde gitti.



Üçüncü çeyreğe Taylor'un bulduğu sayılarla iyi başlayan Türk Telekom, savunmada da sertliğini artırınca 25. dakikada farkı tek hanelere indirdi: 50-58. İspanyol ekibi, son çeyreğe 70-64 üstünlükle girdi.



Son çeyrek büyük bir heyecana sahne oldu. Tony Taylor ve Erkan Yılmaz'la 3 sayılık basketler bulan Türk Telekom, bir ara 20 sayı geriye düştüğü maçta 37. dakikada öne geçmeyi başardı: 78-77. Konuk ekip potaya giderek bulduğu sayıalarla son 1 dakikaya 84-81 önde girdi. Son bölümde savunmada hata yapmayan Gran Canaria, maçı 88-81 kazandı.



Salon: Ankara



Hakemler: Milovoje Jovcic (Sırbistan), Kristaps Konstantinovs (Letonya), Maxime Boubert (Fransa)



Türk Telekom: Grant 9, Rıdvan Öncel 5, Alihan Demir, Bouteille 9, Semih Erden 2, Boran Güler, Berk Demir 7, Taylor 28, Erkan Yılmaz 12, Sestina 9



Gran Canaria: Slaughter 6, Albicy 3, Inglis 14, Brussino 6, Balcerowski 11, Bassas 7, Benite 21, Salvo 10, Shurna, Diop 10



1. Periyot: 19-28



Devre: 37-55



3. Periyot: 64-70



Beş faulle oyundan çıkan: 28.30 Diop (Gran Canaria)





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