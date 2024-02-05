Türk Telekom'un rakibi Slask

Türk Telekom, BKT Avrupa Kupası'nın son haftasında salı günü Slask'a konuk olacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Türk Telekom'un rakibi Slask
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05 Şubat 2024 12:31
Türk Telekom Erkek Basketbol Takımı, BKT Avrupa Kupası B Grubu'ndaki 18. ve son maçında salı günü deplasmanda Polonya ekibi Slask ile karşılaşacak.

Wroclaw kentindeki Orbita Spor Salonu'nda oynanacak mücadele, TSİ 22.00'de başlayacak.

Turnuvadaki son 8 maçının 6'sını kazanan Türk Telekom, 7 galibiyet ve 10 mağlubiyetle 10 takımlı grubun 6. sırasında bulunuyor.

Başkent ekibinin evinde 80-71 yenildiği Slask ise 2 galibiyet, 15 mağlubiyetle son sırada yer alıyor.

Grupları ilk 2'de bitiren takımlar, adını doğrudan çeyrek finale yazdıracak. 3 ila 6. sıradaki ekipler ise play-off oynayacak.

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