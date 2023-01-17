Türk Telekom'un konuğu Hamburg

Türk Telekom Erkek Basketbol Takımı, 7Days Avrupa Kupası B Grubu 11. haftasında 18 Ocak Çarşamba günü Almanya temsilcisi Veolia Towers Hamburg'u konuk edecek.



Ankara Arena'da oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak.



Türk Telekom, yedi galibiyet, üç yenilgiyle grupta üçüncü sırada yer alırken, Veolia Towers Hamburg ise üç galibiyet yedi mağlubiyetle sekizinci sırada bulunuyor.



Başkent temsilcisi son maçında deplasmanda Paris Basketbol'a 96-77 yenilirken, Alman takımı evinde Buducnost VOLI'ye 87-59 mağlup oldu.





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