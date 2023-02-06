Türk Telekom rakibi Trento

Basketbol 7Days Avrupa Kupası B Grubu 14. haftasında Türk Telekom, salı günü İtalya'da Dolomiti Energia Trento'yla karşılaşacak.
Trento şehrindeki Blm Group Arena'da oynanacak müsabaka TSİ 22.00'de başlayacak.
Grupta 10 takım arasında ilk 8'e girerek üst tura çıkmayı geçen hafta garantileyen Türk Telekom, liderlik için mücadelesini sürdüyor. Grupta 9 galibiyet, 4 yenilgiyle 2. sırada yer alan başkent ekibi, İtalyan temsilcisini ilk maçta Ankara'da 81-66 yenmişti.
İlk 8'e girmeye çalışan Dolomiti Energia Trento ise 2 galibiyet, 11 yenilgiyle 9. sırada yer alıyor.
Trento şehrindeki Blm Group Arena'da oynanacak müsabaka TSİ 22.00'de başlayacak.
Grupta 10 takım arasında ilk 8'e girerek üst tura çıkmayı geçen hafta garantileyen Türk Telekom, liderlik için mücadelesini sürdüyor. Grupta 9 galibiyet, 4 yenilgiyle 2. sırada yer alan başkent ekibi, İtalyan temsilcisini ilk maçta Ankara'da 81-66 yenmişti.
İlk 8'e girmeye çalışan Dolomiti Energia Trento ise 2 galibiyet, 11 yenilgiyle 9. sırada yer alıyor.
SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ