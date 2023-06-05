Türk Telekom ile Pınar Karşıyaka ikinci maçta karşı karşıya!

Türk Telekom, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisinin ikinci maçında salı günü Pınar Karşıyaka'yı konuk edecek.
Ankara Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak.
İlk maçta konuk ettiği Pınar Karşıyaka'yı 98-94 yenen Türk Telekom, ikinci müsabakayı da kazanarak İzmir'e avantajlı gitmeyi istiyor.
Toplam 3 galibiyete ulaşacak ekibin finale yükseleceği eşleşmede, üçüncü karşılaşma 8 Haziran Perşembe günü Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Salonu'nda oynanacak.
Ankara Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak.
İlk maçta konuk ettiği Pınar Karşıyaka'yı 98-94 yenen Türk Telekom, ikinci müsabakayı da kazanarak İzmir'e avantajlı gitmeyi istiyor.
Toplam 3 galibiyete ulaşacak ekibin finale yükseleceği eşleşmede, üçüncü karşılaşma 8 Haziran Perşembe günü Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Salonu'nda oynanacak.
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