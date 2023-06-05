Türk Telekom ile Pınar Karşıyaka ikinci maçta karşı karşıya!

Türk Telekom, play-off yarı final ikinci maçında salı günü Pınar Karşıyaka'yı ağırlayacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Türk Telekom ile Pınar Karşıyaka ikinci maçta karşı karşıya!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
05 Haziran 2023 13:57
Türk Telekom, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisinin ikinci maçında salı günü Pınar Karşıyaka'yı konuk edecek.

Ankara Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak.

İlk maçta konuk ettiği Pınar Karşıyaka'yı 98-94 yenen Türk Telekom, ikinci müsabakayı da kazanarak İzmir'e avantajlı gitmeyi istiyor.

Toplam 3 galibiyete ulaşacak ekibin finale yükseleceği eşleşmede, üçüncü karşılaşma 8 Haziran Perşembe günü Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Salonu'nda oynanacak.

SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery