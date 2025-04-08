Türk kadın basketbolunun kulüpler düzeyindeki Avrupa kupaları

Türk kadın basketbol takımları, 2024-2025 sezonuna kadar Avrupa'da 8 kupa kazandı.
Türkiye'ye kadın basketbolunda ilk Avrupa kupasını Galatasaray getirirken, sarı-kırmızılılar 2009 yılında İtalya'nın Cras Basket Taranto ekibi karşısında kupaya uzandı.
İlk maçı deplasmanda 67-55 kaybeden Galatasaray, rövanşta İstanbul'da rakibini 82-61'lik skorla mağlup ederek FIBA Avrupa Kupası şampiyonluğuna ulaştı.
Galatasaray, Kupa 2'yi kazandıktan 5 yıl sonra FIBA Kadınlar Euroleague'de şampiyon oldu. 2014'te Fenerbahçe'yle oynadığı finali 69-58 kazanan sarı-kırmızılılar, Türkiye'ye ikinci Avrupa kupasını getirdi.
FIBA Avrupa Kupası üst üste 2017'de Yakın Doğu Üniversitesi, 2018'de de Galatasaray ile Türkiye'ye geldi.
Son 4 kupayı Fenerbahçe getirdi
Türk kadın basketbolunun son 4 Avrupa kupasını Fenerbahçe kazandı.
Sarı-lacivertli takım, 2022-2023 sezonunda bir başka Türk ekibi ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor ile FIBA Euroleague finalinde karşılaşmış ve mücadeleyi 99-60 kazanarak ilk kez kupanın sahibi olmuştu.
Fenerbahçe, 2023-2024 sezonunda ise Villeneuve d'Ascq LM'yi 106-73 yenerek üst üste ikinci kez Kupa 1'i müzesine götürmüştü.
Sarı-lacivertli ekip, 2023 ve 2024 FIBA Kadınlar Süper Kupa'da da kazanan taraf oldu.
Türk kadın basketbolunun kupaları
Kadın basketbolunda Türk takımlarından Avrupa'da Fenerbahçe 4, Galatasaray 3 ve Yakın Doğu Üniversitesi 1 kez kupaya ulaştı.
Türk kadın basketbolunun Avrupa'da kazandığı kupalar şöyle:
Türkiye'ye kadın basketbolunda ilk Avrupa kupasını Galatasaray getirirken, sarı-kırmızılılar 2009 yılında İtalya'nın Cras Basket Taranto ekibi karşısında kupaya uzandı.
İlk maçı deplasmanda 67-55 kaybeden Galatasaray, rövanşta İstanbul'da rakibini 82-61'lik skorla mağlup ederek FIBA Avrupa Kupası şampiyonluğuna ulaştı.
Galatasaray, Kupa 2'yi kazandıktan 5 yıl sonra FIBA Kadınlar Euroleague'de şampiyon oldu. 2014'te Fenerbahçe'yle oynadığı finali 69-58 kazanan sarı-kırmızılılar, Türkiye'ye ikinci Avrupa kupasını getirdi.
FIBA Avrupa Kupası üst üste 2017'de Yakın Doğu Üniversitesi, 2018'de de Galatasaray ile Türkiye'ye geldi.
Son 4 kupayı Fenerbahçe getirdi
Türk kadın basketbolunun son 4 Avrupa kupasını Fenerbahçe kazandı.
Sarı-lacivertli takım, 2022-2023 sezonunda bir başka Türk ekibi ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor ile FIBA Euroleague finalinde karşılaşmış ve mücadeleyi 99-60 kazanarak ilk kez kupanın sahibi olmuştu.
Fenerbahçe, 2023-2024 sezonunda ise Villeneuve d'Ascq LM'yi 106-73 yenerek üst üste ikinci kez Kupa 1'i müzesine götürmüştü.
Sarı-lacivertli ekip, 2023 ve 2024 FIBA Kadınlar Süper Kupa'da da kazanan taraf oldu.
Türk kadın basketbolunun kupaları
Kadın basketbolunda Türk takımlarından Avrupa'da Fenerbahçe 4, Galatasaray 3 ve Yakın Doğu Üniversitesi 1 kez kupaya ulaştı.
Türk kadın basketbolunun Avrupa'da kazandığı kupalar şöyle:
|Yıl
|Takım
|Kupa
|2024
|Fenerbahçe
|FIBA Süper Kupa
|2024
|Fenerbahçe
|FIBA Avrupa Ligi
|2023
|Fenerbahçe
|FIBA Süper Kupa
|2023
|Fenerbahçe
|FIBA Avrupa Ligi
|2018
|Galatasaray
|FIBA Avrupa Kupası
|2017
|Yakın Doğu Üniversitesi
|FIBA Avrupa Kupası
|2014
|Galatasaray
|FIBA Avrupa Ligi
|2009
|Galatasaray
|FIBA Avrupa Kupası