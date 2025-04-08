Türk kadın basketbolunun kulüpler düzeyindeki Avrupa kupaları

Yıl Takım Kupa 2024 Fenerbahçe FIBA Süper Kupa 2024 Fenerbahçe FIBA Avrupa Ligi 2023 Fenerbahçe FIBA Süper Kupa 2023 Fenerbahçe FIBA Avrupa Ligi 2018 Galatasaray FIBA Avrupa Kupası 2017 Yakın Doğu Üniversitesi FIBA Avrupa Kupası 2014 Galatasaray FIBA Avrupa Ligi 2009 Galatasaray FIBA Avrupa Kupası

Türk kadın basketbol takımları, 2024-2025 sezonuna kadar Avrupa'da 8 kupa kazandı.Türkiye'ye kadın basketbolunda ilk Avrupa kupasını Galatasaray getirirken, sarı-kırmızılılar 2009 yılında İtalya'nın Cras Basket Taranto ekibi karşısında kupaya uzandı.İlk maçı deplasmanda 67-55 kaybeden Galatasaray, rövanşta İstanbul'da rakibini 82-61'lik skorla mağlup ederek FIBA Avrupa Kupası şampiyonluğuna ulaştı.Galatasaray, Kupa 2'yi kazandıktan 5 yıl sonra FIBA Kadınlar Euroleague'de şampiyon oldu. 2014'te Fenerbahçe'yle oynadığı finali 69-58 kazanan sarı-kırmızılılar, Türkiye'ye ikinci Avrupa kupasını getirdi.FIBA Avrupa Kupası üst üste 2017'de Yakın Doğu Üniversitesi, 2018'de de Galatasaray ile Türkiye'ye geldi.Türk kadın basketbolunun son 4 Avrupa kupasını Fenerbahçe kazandı.Sarı-lacivertli takım, 2022-2023 sezonunda bir başka Türk ekibi ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor ile FIBA Euroleague finalinde karşılaşmış ve mücadeleyi 99-60 kazanarak ilk kez kupanın sahibi olmuştu.Fenerbahçe, 2023-2024 sezonunda ise Villeneuve d'Ascq LM'yi 106-73 yenerek üst üste ikinci kez Kupa 1'i müzesine götürmüştü.Sarı-lacivertli ekip, 2023 ve 2024 FIBA Kadınlar Süper Kupa'da da kazanan taraf oldu.Kadın basketbolunda Türk takımlarından Avrupa'da Fenerbahçe 4, Galatasaray 3 ve Yakın Doğu Üniversitesi 1 kez kupaya ulaştı.Türk kadın basketbolunun Avrupa'da kazandığı kupalar şöyle: