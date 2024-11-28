Türk Hava Yolları, CEV Kupası'nda serisini sürdürdü

Voleybol Kadınlar CEV Kupası 8'li final turu ilk maçında, Türk Hava Yolları deplasmanda Macaristan'ın MBH takımını 3-0 mağlup etti.

Haber; AA, Fotoğraf; X.com
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Türk Hava Yolları, CEV Kupası'nda serisini sürdürdü
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
28 Kasım 2024 01:38
Voleybol Kadınlar CEV Kupası 8'li final turu ilk maçında, Türk Hava Yolları, MBH'ye konuk oldu.
Bekescsaba kentiyle aynı adı taşıyan salonda oynanan müsabakayı Türk Hava Yolları, 25-15, 25-22, 25-19'luk setlerle 3-0 kazandı.

Rövanş mücadelesi, 10 Aralık'ta Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynanacak.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery