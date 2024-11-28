Türk Hava Yolları, CEV Kupası'nda serisini sürdürdü

Voleybol Kadınlar CEV Kupası 8'li final turu ilk maçında, Türk Hava Yolları, MBH'ye konuk oldu.
Bekescsaba kentiyle aynı adı taşıyan salonda oynanan müsabakayı Türk Hava Yolları, 25-15, 25-22, 25-19'luk setlerle 3-0 kazandı.
Rövanş mücadelesi, 10 Aralık'ta Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynanacak.
Bekescsaba kentiyle aynı adı taşıyan salonda oynanan müsabakayı Türk Hava Yolları, 25-15, 25-22, 25-19'luk setlerle 3-0 kazandı.
Rövanş mücadelesi, 10 Aralık'ta Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynanacak.