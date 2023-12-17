Türk finalinde kazanan Eczacıbaşı!

Çin'de düzenlenen FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası Türk finaline sahne oldu.
Finalde iki temsilcimiz VakıfBank ile Eczacıbaşı karşı karşıya geldi.
Eczacıbaşı, VakıfBank'ı 3-2 mağlup ederek kupaya uzandı.
1. SET SONUCU: ECZACIBAŞI 19-25 VAKIFBANK
2. SET SONUCU: ECZACIBAŞI 25-23 VAKIFBANK
3. SET SONUCU: ECZACIBAŞI 25-23 VAKIFBANK
4. SET SONUCU: ECZACIBAŞI 23-25 VAKIFBANK
5. SET SONUCU: ECZACIBAŞI 15-9 VAKIFBANK
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Finalde iki temsilcimiz VakıfBank ile Eczacıbaşı karşı karşıya geldi.
Eczacıbaşı, VakıfBank'ı 3-2 mağlup ederek kupaya uzandı.
1. SET SONUCU: ECZACIBAŞI 19-25 VAKIFBANK
2. SET SONUCU: ECZACIBAŞI 25-23 VAKIFBANK
3. SET SONUCU: ECZACIBAŞI 25-23 VAKIFBANK
4. SET SONUCU: ECZACIBAŞI 23-25 VAKIFBANK
5. SET SONUCU: ECZACIBAŞI 15-9 VAKIFBANK
DETAYLAR GELİYOR
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