Türk finalinde kazanan Eczacıbaşı!

Voleybol kadınlarda Çin'de düzenlenen FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonası'nın finalinde Eczacıbaşı, VakıfBank'ı 3-2 mağlup ederek kupaya uzandı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Türk finalinde kazanan Eczacıbaşı!
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16 Aralık 2023 16:42
Son güncelleme 17 Aralık 2023 16:45
Çin'de düzenlenen FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası Türk finaline sahne oldu.

Finalde iki temsilcimiz VakıfBank ile Eczacıbaşı karşı karşıya geldi.

Eczacıbaşı, VakıfBank'ı 3-2 mağlup ederek kupaya uzandı.

1. SET SONUCU: ECZACIBAŞI 19-25 VAKIFBANK
2. SET SONUCU: ECZACIBAŞI 25-23 VAKIFBANK
3. SET SONUCU: ECZACIBAŞI 25-23 VAKIFBANK
4. SET SONUCU: ECZACIBAŞI 23-25 VAKIFBANK
5. SET SONUCU: ECZACIBAŞI 15-9 VAKIFBANK

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