Turgutluspor'da Gülay ve Engin dönemi

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta kötü gidişe bir türlü engel olamayan Turgutluspor'da takımda yeni yapılanmaya giden yönetim, sportif direktörlük görevine Eray Gülay'ı, teknik direktörlüğe de Doğan Engin'i getirdi.



Irlamaz Spor Vadisi Tesisleri'ndeki kulüp binasında düzenlenen imza törenine Başkan Bülent Daşkan ve yönetim kurulu üyeleri katıldı.



Teknik direktör Bahri Kurt'la yolları ayırma kararı alan kulüpte Bülent Daşkan, "Bahri Kurt hocamız ile yollarımızı ayırdık. Daha önce kulübümüzde görev almış tecrübesine ve bilgisine güvendiğimiz Doğan Engin hocamızı yeniden takımımızın başına getirdik. Sportif direktör olarak da bilgisine ve tecrübesine inandığımız Eray Gülay hocamızı getirdik. Yeni bir proje ve yeni bir yapılanma ile Turgutluspor'u hak ettiği yere geleceğine olan inancım tam. Şimdi destek olma zamanı. Birlik beraberlik çatısı altında birleşip bu köklü camiayı hak ettiği yere getireceğiz" dedi.



Turgutluspor gibi köklü bir camiaya yeniden geldiği için mutlu olduğunu belirten teknik direktör Doğan Engin, "Böylesine köklü bir kulüpte tekrardan görev almak benim için büyük bir mutluluk. İnsan evine geldiğinde nasıl mutlu oluyorsa, bende kendi evime gelmiş gibiyim. Bu kulübü, bu şehri ve burada görev aldığım süre zarfı içinde tanıdığım insanları çok sevdim. Tekrardan burada olmak benim için çok güzel bir duygu. Bana güvenen ve inanan insanlara sonsuz teşekkür ediyorum. Başkanımızın da dediği gibi Turgutluspor'umuzun başarısı için birlik olma zamanı. Hep birlikte bu köklü kulübü laik olduğu yere taşıyacağız" diye konuştu.



Sportif direktör Eray Gülay ise "Öncelikle beni bu göreve layık gören Onursal Başkanımız Çetin Akın'a, Başkanımız Bülent Daşkan'a ve yönetim kurulumuza çok teşekkür ederim. Burada olmak bu göreve laik görülmek çok mutluluk verici. Benim Turgutluspor'a karşı olan sevgimi anlatmama kelimeler yetmez. Bu şanlı kulüpte görev almak büyük bir onur ve gurur. Şehrimiz, camiamız, yönetim kurulumuz, teknik ekibimiz ve tüm çalışanlarımızla birlikte bu kulübü laik olduğu yere getirmek için gece gündüz demeden çalışacağız. Sonunda bu şanlı kulüp birlik ve beraberlik içinde hak ettiği yere mutlaka gelecektir. Başkanımız Bülent Daşkan ve teknik direktörümüz Doğan Engin'in de dediği gibi, birlikten kuvvet doğar. Birlik ve beraberlik çatısı altında birleşip bu köklü camiayı üst liglere taşıyacağız" ifadelerini kullandı.



Engin'in ekibinde Yardımcı Antrenör Yaşar Kıygan, Maç ve Performans Analizi Antrenörü Cenk Karataş, Atletik Performans Antrenörü Bahri Bentur ve Kaleci Antrenörü İlhan Yılmaz yer alıyor.





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