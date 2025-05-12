Turgay Demir: 'Rafa, bana Alex'i hatırlatıyor'

Fotomaç spor yazarı Turgay Demir, Süper Lig'de oynanan Beşiktaş - Adana Demirspor karşılaşmasını köşesinde yorumladı.



İşte Turgay Demir'in o yazısı;



"BEŞİKTAŞ İŞTAHLI OYNADI"



"Beşiktaş iştahlı oynadı. Adana Demirspor ikili mücadelelerde son derece sert oynarken top kullanmakta o kadar başarılı değildi. Beşiktaş'ta Rafa Silva, Rashica, İmmobile, Gedson, Masuaku, Swensson oldukça etkiliydiler. Rafa atıyor, attırıyor, ara pası veriyor, topuk pası atıyor, ayağının içiyle kaleye sert gönderip, ayağının üstüyle plase yapabiliyor. Yeri geliyor rabona deniyor, yeri geliyor rüzgar gibi alıp gidiyor."



"ALEX'İ HATIRLATIYOR"



"Beşiktaş Portekizli'yi aldığında Şekip Mosturoğlu bir sohbetimizde şöyle demişti; Turgay, Alex'i aldınız haberin olsun!.. Elbette bir Alex değil ama onu hatırlatıyor diyebilirim. Tıpkı Alex gibi yerine göre kendi pişirip, kendi yiyor, yerine göre ikram ediyor… Bazen da 40 metre rakip kovalayıp savunmadan top çıkarıyor. Hasan Arat'ın döneminde Beşiktaş için yaptığı tek hayırlı iş Rafa olabilir!."



"İTALYAN'A GÜVENİP YENİ SEZONA BAŞLANMAZ"



"Immobile de lig biterken açıldı, atıyor, attırıyor. Dün yine hem gayretli, hem de etkiliydi. Her şeye rağmen iyi bir talip çıkarsa vermek gerek. Yani İtalyan'a güvenip yeni sezona başlamak iyi olmaz derim ben."



"TRANSFER YAPILMASI GEREKTİĞİNİ BİR KEZ DAHA HATIRLATAYIM"



"Evet Beşiktaş bir yandan Avrupa ve bir yandan Süper Kupa demek olan lig üçüncülüğüne tüm gücüyle asılıyor. Tekrar seçilen Serdal Adalı'yı hem kutluyor hem de döneminde az ama öz transfer yapılması gerektiğini bir kez daha hatırlatıyorum."







