Tuchel: 'Bizim Mbappe'miz Kante'

Chelsea manejeri Thomas Tuchel, takımın en kilit oyuncusunun NGolo Kante olduğunu söyledi.



Leicester City ile karşı karşıya geldikleri ve 1-1 berabere kaldıkları maçın ardından Kante'nin yokluğu ile ilgili soruya Tuchel, "Kilit oyuncularımızın başında NGolo Kante geliyor. NGolo Kante bizim Mbappe'miz, Salah'ımız veya Van Dijk'ımız. Büyük takımların Kante gibi oyunculara ihtiyacı var. Her pozisyona yardımcı oyuncu rolü üstlendiği için herkes onunla oynamayı çok seviyor." sözlerini kullandı.



N'Golo Kante bu sezon 25 lig, 6 Şampiyonlar Ligi, 4 Lig Kupası, 3 FA Cup ve 1'i UEFA Süper Kupası olmak üzere toplam 39 maçta 2 gol 5 asistlik katkı sağladı.





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