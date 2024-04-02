TSYD'nin eski başkanı Togay Bayatlı vefat etti

Türk basınının duayen isimlerinden, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) ve Türkiye Spor Yazarları Derneğinin (TSYD) eski başkanı Togay Bayatlı 85 yaşında vefat etti.



TSYD'den yapılan açıklamada, Bayatlı'nın vefat ettiği belirtilerek, "TSYD'nin 7. Genel Başkanı Togay Bayatlı'yı kaybettik. Acımız büyük, Allah rahmet eylesin." ifadesi kullanıldı.



Bayatlı'nın üyesi olduğu Türkiye Gazeteciler Cemiyetinden (TGC) yapılan açıklamada da, "Uzun yıllar mesleğimize spor alanında başarıyla hizmet veren üyemiz Togay Bayatlı'yı kaybetmenin üzüntüsü içindeyiz. Meslektaşımızın ailesine ve basın topluluğumuza başsağlığı diliyoruz." denildi.



8 YIL BAŞKANLIK YAPTI



Türk sporunun unutulmaz isimlerinden Sinan Erdem'in vefatının ardından 2003'te, 1989'dan beri genel sekreter olarak görev yaptığı Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi'nin (TMOK) başkanlığına seçilen Bayatlı, sağlık sorunları nedeniyle Nisan 2011'de görevinden ayrıldı. Bayatlı, daha sonra TMOK onursal başkanlığına getirildi.



Uluslararası Olimpiyat Komitesi Liyakat Ödülü bulunan; İngilizce, Almanca, İtalyanca, İspanyolca bilen Bayatlı, evli ve iki çocuk sahibiydi.





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