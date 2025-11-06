Trendyol Süper Lig'de 12. haftanın hakemleri belli oldu!

Trendyol Süper Lig'de 12. haftanın maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulundan (MHK) yapılan açıklamaya göre, ligde 12. hafta maçlarını yönetecek hakemler şunlar:
7 Kasım Cuma:
Gençlerbirliği-RAMS Başakşehir: Direnç Tonusluoğlu
8 Kasım Cumartesi:
Gaziantep FK-Çaykur Rizespor: Oğuzhan Çakır
Trabzonspor-Corendon Alanyaspor: Ali Şansalan
Kasımpaşa-Göztepe: Ömer Tolga Güldibi
Hesap.com Antalyaspor-Beşiktaş: Cihan Aydın
9 Kasım Pazar:
Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük-TÜMOSAN Konyaspor: Adnan Deniz Kayatepe
Kocaelispor-Galatasaray: Çağdaş Altay
Fenerbahçe-Zecorner Kayserispor: Ozan Ergün
Samsunspor-ikas Eyüpspor: Yasin Kol
