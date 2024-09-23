Trendyol 1. Lig'de 6. hafta mücadelesi tamamlandı.
Haftanın kapanış maçında Fatih Karagümrük, deplasmanda Şanlıurfaspor'u 3-1 mağlup etti.
Konuk ettiği Teksüt Bandırmaspor ile 0-0 berabere kalan Uğur Okulları İstanbulspor, puanını 13'e çıkardı ve zirvedeki yerini korudu.
SONUÇLAR
Ligde 6. hafta müsabakalarında alınan sonuçlar şöyle:
Erzurumspor FK-Esenler Erokspor: 2-0
Manisa FK-Yeni Malatyaspor: 5-1
Siltaş Yapı Pendikspor-Gençlerbirliği: 0-1
Amed Sportif Faaliyetler-Boluspor: 1-1
MKE Ankaragücü-Sakaryaspor: 2-1
Ankara Keçiörengücü-Alagöz Holding Iğdır FK: 2-0
Central Hospital Ümraniyespor-Adanaspor: 5-2
Uğur Okulları İstanbulspor-Teksüt Bandırmaspor: 0-0
Ahlatcı Çorum FK-Kocaelispor: 0-2
Şanlıurfaspor-Fatih Karagümrük: 1-3
PUAN DURUMU
1. Lig'in 6. haftasında oynanan karşılaşmaların ardından oluşan puan durumu şu şekilde:
NOT: Yeni Malatyaspor'a 3 puan silme cezası verildi.
7. HAFTA
Trendyol 1. Lig'de 7. haftanın programı şöyle:
27 Eylül Cuma:
20.00 Alagöz Holding Iğdır FK-Erzurumspor FK (Iğdır Şehir)
28 Eylül Cumartesi:
16.00 Teksüt Bandırmaspor-MKE Ankaragücü (Bandırma 17 Eylül)
19.00 Boluspor-Manisa FK (Bolu Atatürk)
19.00 Gençlerbirliği-Ankara Keçiörengücü (Eryaman)
29 Eylül Pazar:
16.00 Esenler Erokspor-Siltaş Yapı Pendikspor (Esenler Erokspor)
16.00 Yeni Malatyaspor-Amed Sportif Faaliyetler (11 Nisan)
19.00 Sakaryaspor-Central Hospital Ümraniyespor (Stadı henüz açıklanmadı)
19.00 Adanaspor-Ahlatcı Çorum FK (Yeni Adana)
30 Eylül Pazartesi:
20.00 Fatih Karagümrük-Uğur Okulları İstanbulspor (Atatürk Olimpiyat)
20.00 Kocaelispor-Şanlıurfaspor (Yıldız Entegre Kocaeli)
Haftanın kapanış maçında Fatih Karagümrük, deplasmanda Şanlıurfaspor'u 3-1 mağlup etti.
Konuk ettiği Teksüt Bandırmaspor ile 0-0 berabere kalan Uğur Okulları İstanbulspor, puanını 13'e çıkardı ve zirvedeki yerini korudu.
SONUÇLAR
Ligde 6. hafta müsabakalarında alınan sonuçlar şöyle:
Erzurumspor FK-Esenler Erokspor: 2-0
Manisa FK-Yeni Malatyaspor: 5-1
Siltaş Yapı Pendikspor-Gençlerbirliği: 0-1
Amed Sportif Faaliyetler-Boluspor: 1-1
MKE Ankaragücü-Sakaryaspor: 2-1
Ankara Keçiörengücü-Alagöz Holding Iğdır FK: 2-0
Central Hospital Ümraniyespor-Adanaspor: 5-2
Uğur Okulları İstanbulspor-Teksüt Bandırmaspor: 0-0
Ahlatcı Çorum FK-Kocaelispor: 0-2
Şanlıurfaspor-Fatih Karagümrük: 1-3
PUAN DURUMU
1. Lig'in 6. haftasında oynanan karşılaşmaların ardından oluşan puan durumu şu şekilde:
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.UĞUR OKULLARI İSTANBULSPOR
|6
|4
|1
|1
|11
|4
|7
|13
|2.KOCAELİSPOR
|6
|4
|0
|2
|8
|7
|1
|12
|3.MANİSA FUTBOL KULÜBÜ
|6
|3
|2
|1
|13
|7
|6
|11
|4.GENÇLERBİRLİĞİ
|6
|3
|2
|1
|6
|4
|2
|11
|5.ALAGÖZ HOLDİNG IĞDIR FK
|6
|3
|1
|2
|10
|5
|5
|10
|6.CENTRAL HOSPİTAL ÜMRANİYESPOR
|6
|3
|1
|2
|12
|10
|2
|10
|7.ERZURUMSPOR FK
|6
|3
|0
|3
|8
|5
|3
|9
|8.AMED SPORTİF FAALİYETLER
|6
|2
|3
|1
|5
|2
|3
|9
|9.ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ
|6
|2
|3
|1
|7
|5
|2
|9
|10.FATİH KARAGÜMRÜK
|6
|2
|3
|1
|10
|9
|1
|9
|11.SİLTAŞ YAPI PENDİKSPOR FUTBOL
|6
|3
|0
|3
|10
|9
|1
|9
|12.MKE ANKARAGÜCÜ
|6
|3
|0
|3
|8
|7
|1
|9
|13.TEKSÜT BANDIRMASPOR
|6
|2
|2
|2
|7
|7
|0
|8
|14.SAKARYASPOR
|6
|1
|4
|1
|7
|6
|1
|7
|15.AHLATCI ÇORUM FK
|6
|1
|3
|2
|7
|8
|-1
|6
|16.BOLUSPOR
|6
|1
|3
|2
|6
|7
|-1
|6
|17.ŞANLIURFASPOR
|6
|2
|0
|4
|7
|13
|-6
|6
|18.ADANASPOR
|6
|1
|2
|3
|9
|17
|-8
|5
|19.ESENLER EROKSPOR
|5
|1
|0
|4
|5
|9
|-4
|3
|20.YENİ MALATYASPOR
|5
|0
|0
|5
|1
|16
|-15
|-3
7. HAFTA
Trendyol 1. Lig'de 7. haftanın programı şöyle:
27 Eylül Cuma:
20.00 Alagöz Holding Iğdır FK-Erzurumspor FK (Iğdır Şehir)
28 Eylül Cumartesi:
16.00 Teksüt Bandırmaspor-MKE Ankaragücü (Bandırma 17 Eylül)
19.00 Boluspor-Manisa FK (Bolu Atatürk)
19.00 Gençlerbirliği-Ankara Keçiörengücü (Eryaman)
29 Eylül Pazar:
16.00 Esenler Erokspor-Siltaş Yapı Pendikspor (Esenler Erokspor)
16.00 Yeni Malatyaspor-Amed Sportif Faaliyetler (11 Nisan)
19.00 Sakaryaspor-Central Hospital Ümraniyespor (Stadı henüz açıklanmadı)
19.00 Adanaspor-Ahlatcı Çorum FK (Yeni Adana)
30 Eylül Pazartesi:
20.00 Fatih Karagümrük-Uğur Okulları İstanbulspor (Atatürk Olimpiyat)
20.00 Kocaelispor-Şanlıurfaspor (Yıldız Entegre Kocaeli)