Trendyol 1. Lig'de 6. hafta heyecanı sona erdi!

Trendyol 1. Lig'in 6. haftası tamamlandı. Haftanın kapanış maçında Fatih Karagümrük, deplasmanda Şanlıurfaspor'u 3-1 mağlup etti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Trendyol 1. Lig'de 6. hafta heyecanı sona erdi!
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23 Eylül 2024 23:25
Son güncelleme 23 Eylül 2024 23:36
Trendyol 1. Lig'de 6. hafta mücadelesi tamamlandı.

Haftanın kapanış maçında Fatih Karagümrük, deplasmanda Şanlıurfaspor'u 3-1 mağlup etti.

Konuk ettiği Teksüt Bandırmaspor ile 0-0 berabere kalan Uğur Okulları İstanbulspor, puanını 13'e çıkardı ve zirvedeki yerini korudu.

SONUÇLAR

Ligde 6. hafta müsabakalarında alınan sonuçlar şöyle:

Erzurumspor FK-Esenler Erokspor: 2-0

Manisa FK-Yeni Malatyaspor: 5-1

Siltaş Yapı Pendikspor-Gençlerbirliği: 0-1

Amed Sportif Faaliyetler-Boluspor: 1-1

MKE Ankaragücü-Sakaryaspor: 2-1

Ankara Keçiörengücü-Alagöz Holding Iğdır FK: 2-0

Central Hospital Ümraniyespor-Adanaspor: 5-2

Uğur Okulları İstanbulspor-Teksüt Bandırmaspor: 0-0

Ahlatcı Çorum FK-Kocaelispor: 0-2

Şanlıurfaspor-Fatih Karagümrük: 1-3

PUAN DURUMU

1. Lig'in 6. haftasında oynanan karşılaşmaların ardından oluşan puan durumu şu şekilde:

  O G B M A Y AV P
1.UĞUR OKULLARI İSTANBULSPOR 6 4 1 1 11 4 7 13
2.KOCAELİSPOR 6 4 0 2 8 7 1 12
3.MANİSA FUTBOL KULÜBÜ 6 3 2 1 13 7 6 11
4.GENÇLERBİRLİĞİ 6 3 2 1 6 4 2 11
5.ALAGÖZ HOLDİNG IĞDIR FK 6 3 1 2 10 5 5 10
6.CENTRAL HOSPİTAL ÜMRANİYESPOR 6 3 1 2 12 10 2 10
7.ERZURUMSPOR FK 6 3 0 3 8 5 3 9
8.AMED SPORTİF FAALİYETLER 6 2 3 1 5 2 3 9
9.ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ 6 2 3 1 7 5 2 9
10.FATİH KARAGÜMRÜK 6 2 3 1 10 9 1 9
11.SİLTAŞ YAPI PENDİKSPOR FUTBOL 6 3 0 3 10 9 1 9
12.MKE ANKARAGÜCÜ 6 3 0 3 8 7 1 9
13.TEKSÜT BANDIRMASPOR 6 2 2 2 7 7 0 8
14.SAKARYASPOR 6 1 4 1 7 6 1 7
15.AHLATCI ÇORUM FK 6 1 3 2 7 8 -1 6
16.BOLUSPOR 6 1 3 2 6 7 -1 6
17.ŞANLIURFASPOR 6 2 0 4 7 13 -6 6
18.ADANASPOR 6 1 2 3 9 17 -8 5
19.ESENLER EROKSPOR 5 1 0 4 5 9 -4 3
20.YENİ MALATYASPOR 5 0 0 5 1 16 -15 -3
NOT: Yeni Malatyaspor'a 3 puan silme cezası verildi.

7. HAFTA

Trendyol 1. Lig'de 7. haftanın programı şöyle:

27 Eylül Cuma:

20.00 Alagöz Holding Iğdır FK-Erzurumspor FK (Iğdır Şehir)

28 Eylül Cumartesi:

16.00 Teksüt Bandırmaspor-MKE Ankaragücü (Bandırma 17 Eylül)

19.00 Boluspor-Manisa FK (Bolu Atatürk)

19.00 Gençlerbirliği-Ankara Keçiörengücü (Eryaman)

29 Eylül Pazar:

16.00 Esenler Erokspor-Siltaş Yapı Pendikspor (Esenler Erokspor)

16.00 Yeni Malatyaspor-Amed Sportif Faaliyetler (11 Nisan)

19.00 Sakaryaspor-Central Hospital Ümraniyespor (Stadı henüz açıklanmadı)

19.00 Adanaspor-Ahlatcı Çorum FK (Yeni Adana)

30 Eylül Pazartesi:

20.00 Fatih Karagümrük-Uğur Okulları İstanbulspor (Atatürk Olimpiyat)

20.00 Kocaelispor-Şanlıurfaspor (Yıldız Entegre Kocaeli)

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