Trabzonspor'un transfer listesindeki Kanga'dan mesaj!

Gelecek sezon için planlamalarına devam eden Trabzonspor, Guelor Kanga'yı yeniden gündemine aldı. Gabonlu yıldız devre arasında ciddi şekilde istenmiş, ancak kulübü Sparta Prag 29 yaşındaki yıldızı bırakmamıştı. Bu transfer gerçekleşmeyince de Bordo- Mavililer, Badou Ndiaye'yi renklerine bağlamıştı. Ancak Anga hala listede bulunuyor. Üstelik yazın sözleşmesi de bitiyor. Kanga, Çek basınına geleceğiyle ilgili açıklamalarda bulundu.Trabzonspor'a yeşil ışık yakan Kanga, "Herkes gibi ben de evdeyim. Bu zor sürecin bitmesini bekliyoruz. Koronavirüs sonrası hayat normale dönünce, gerçek anlamda futbola odaklanabileceğiz. Açıkçası transfere de ancak o zaman bakabiliriz. Ancak daha önce Trabzonspor'la görüşmüştük. Tekrar masaya oturabiliriz. Şartlar uyarsa, neden olmasın" dedi.Taraftara da ayrı parantez açan başarılı futbolcu, "Sezon başında UEFA Avrupa Ligi maçımız vardı. Güzel bir statları vardı. Taraftarları da çok iyiydi. Ateşli bir ortam vardı. Bakalım zaman bize neler gösterecek. Ancak önemli olan, önce şu sıkıntılı günlerin geçmesi" ifadelerini kullandı.