Trabzonspor'un kamp kadrosunda 3 eksik

Trabzonspor, Süper Lig'in 12. haftasında Hes Kablo Kayserispor deplasmanına çıkacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor'un kamp kadrosunda 3 eksik
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11 Aralık 2020 18:22
Trabzonspor, Süper Lig'in 12. haftasında cumartesi günü deplasmanda Hes Kablo Kayserispor'la karşılaşacak.

Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Burak Şeker yönetecek.

Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde oynadığı 3 lig maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik alan bordo-mavililer, Hes Kablo Kayserispor karşısında kazanarak daha üst sıralara doğru yol almak istiyor.

KAMP KADROSU BELLİ OLDU

Trabzonspor'un Kayserispor maçı kamp kadrosunda sakatlığı bulunan 3 oyuncu yer almadı.





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