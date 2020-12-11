Trabzonspor'un kamp kadrosunda 3 eksik

Trabzonspor, Süper Lig'in 12. haftasında cumartesi günü deplasmanda Hes Kablo Kayserispor'la karşılaşacak.
Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Burak Şeker yönetecek.
Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde oynadığı 3 lig maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik alan bordo-mavililer, Hes Kablo Kayserispor karşısında kazanarak daha üst sıralara doğru yol almak istiyor.
KAMP KADROSU BELLİ OLDU
Trabzonspor'un Kayserispor maçı kamp kadrosunda sakatlığı bulunan 3 oyuncu yer almadı.
Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Burak Şeker yönetecek.
Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde oynadığı 3 lig maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik alan bordo-mavililer, Hes Kablo Kayserispor karşısında kazanarak daha üst sıralara doğru yol almak istiyor.
KAMP KADROSU BELLİ OLDU
Trabzonspor'un Kayserispor maçı kamp kadrosunda sakatlığı bulunan 3 oyuncu yer almadı.