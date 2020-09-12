Trabzonspor'un gözdesi Mehdi Camara'dan açıklama

Trabzonspor'un transferi adına girişimlerde bulunduğu belirtilen Mahdi Camara, Saint-Etienne'den ayrılmayı düşünmüyor.



Trabzonspor'un 1.2 milyon Euro'luk bir teklifte bile bulunduğu belirtilen oyuncu, yaptığı açıklamayla Fransız ekibinde kalacağını belirtti.



Söylentilere ilişkin konuşan Camara, "Burada çok iyiyim, çok mutluyum. Bu sezon takımla olacağım" ifadelerini kullandı.



Camara, geçtiğimiz sezon takımıyla çıktığı 21 resmi maçta 2 gollük katkı sağladı.



