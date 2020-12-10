Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı'nın gelişi ile birlikte defansif sorunlarını aza indirse de forvette hala büyük sıkıntı var.



Geçen sezon ligde 11 maçta 20 gol atan Trabzonspor, bu sezon sadece 13'te kalırken, bordo-mavililer, forvetlerden ligde en az katkıyı alan takımlardan biri oldu.



EKUBAN SAHNEDE



Leipzig'e transfer olan Sörloth, geçen sezon 11 maçta 6 gol ve 3 asistle oynamıştı. Sörloth'un yerine transfer edilen Benik Afobe ise 10 maçta 3 gol atabildi. 6 karşılaşmada 159 dakika sahada kalan Djaniny ile beklenen süreyi alamayan Plaza henüz gol katkısı veremedi. Ekuban ise orta sahaya çekilmesine rağmen 2 gol buldu. Forvetlerin gol sayısı 5 olurken, bu rakam G.Saray'da 11, Beşiktaş'ta ise 11 oldu.



9 MİLYON TL'LİK ANLAŞMA TRABZONSPOR



Kulübü, 9 milyon liralık reklam anlaşması yaptı. Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den, yapılan açıklamada, "Şirketimiz ile Yıldız Holding A.Ş arasında, 2022- 23 futbol sezonu sonuna kadar sürecek bir reklam anlaşması yapılmıştır. Anlaşmaya göre, Yıldız Holding, şirketimize çeşitli reklam alanlarının kullanımı karşılığında reklam bedeli olarak 9 milyon lira artı KDV ödeyecektir" ifadeleri yer aldı.



