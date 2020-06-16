Trabzonspor'dan flaş paylaşım!

Trabzonspor resmi twitter hesabı, Fenerbahçe maçında Sörloth'un attığı ikinci golün ardından bir paylaşım yaptı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Trabzonspor'dan flaş paylaşım!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
16 Haziran 2020 22:46
Trabzonspor Kulübü resmi twitter hesabı, Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında oynanan Fenerbahçe maçında Sörloth'un attığı 2. golün ardından flaş bir paylaşım yaptı.

Trabzonspor twitter hesabı, tweetinde maç içerisinde Emre Belözoğlu ile bir tartışma yaşayan ve "Sus" işareti yapan Sörloth'un bu işaretinin bulunduğu bir emojiyle birlikte "Finaldeyiz" ifadelerini kullandı. Ayrıca paylaşıma Sörloth'un "Sus" işareti yapan fotoğrafı da eklendi.





Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için