Trabzonspor'dan 3 yıldızına zam yapacak

Trabzonspor yönetimi genç yeteneklerinin standart üstü performanslarını ödüllendirmeye hazırlanıylor. Karadeniz ekibi, atyapıdan yetişip A takımın değişmezleri olan Abdülkadir Ömür, Uğurcan Çakır ve Abdulkadir Parmak'ın yıllık ücretlerinde artırıma gitmeyi planlıyor,

Haber; Akşam, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor'dan 3 yıldızına zam yapacak
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10 Aralık 2020 10:29
Takımın yerli yıldızlarının en az yabancılar kadar maaş alması gerektiğini düşünen Trabzonspor yönetimi, düğmeye basıyor.

Transferin gözdeleri Uğurcan ve Ömür'ün yanı sıra Parmak'a da ciddi zam yapılması planlanıyor.

Başkan Ahmet Ağaoğlu ve yönetimi, göreve ilk geldikleri günden beri takım içinde maaş standardı oluşturmaya çalışırken, hedefe büyük ölçüde ulaşıldı. Toplam kadro maliyetini de 15-16 milyon Euro seviyelerine çeken, buna rağmen önceki iki sezonda zirve mücadelesinden hiç kopmayan Bordo-Mavililer'de, önemli bir operasyona daha imza atılıyor...

Uğurcan Çakır, Abdülkadir Ömür ve Abdulkadir Parmak gibi Trabzonspor'un altyapı patentli yerli yıldızları, artık maaş olarak yabancıların gerisinde kalmayacak. Yıllık ücret bakımından takım içi adaleti tam anlamıyla sağlamayı hedefleyen Karadeniz ekibinin kurmayları, 3 oyuncuyla temasta.




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