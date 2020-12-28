Trabzonspor'da Vitor Hugo'da kritik gün

Galatasaray maçında belinden problem yaşayan ve oyundan çıkmak zorunda kalan Vitor Hugo'nun sakatlığı bugün netleşecek. İlk kontrollere göre yıldız stoperin durumu çok ciddi gözükmüyor

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Trabzonspor'da Vitor Hugo'da kritik gün
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28 Aralık 2020 11:29
Fırtına'nın bu sezonki tartışmasız en iyi transferi olan Vitor Hugo'ya nazar değdi...Savunmadaki performansının yanı sıra hücumdaki katkısıyla da dikkat çeken Brezilyalı stoper, Galatasaray derbisinde sakatlanmıştı. Belindeki şiddetli ağrı nedeniyle 67. dakikada oyundan çıkmak zorunda kalan Hugo, herkesi korkuttu. Sağlık ekibinin yaptığı ilk kontrollerde oyuncunun durumunun çok ciddi gözükmediği öğrenildi. Fakat başarılı stoperin kesin durumu bugünkü MR'ın ardından netlik kazanacak.

Dünü dinlenerek geçiren Vitor Hugo'ya yapılacak kontrollerde sorun çıkmazsa, tecrübeli oyuncu yarınki idmanda yer alabilir.

Trabzonspor'un teknik heyeti gelişmeleri yakından takip ediyor. Takımın en sağlam bölgesi olarak gözüken stoper tandeminde, Vitor Hugo'nun oynamaya devam etmesi oldukça önemli. 

 


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