Trabzonspor'da Simunovic transferi şimdilik askıda

Trabzonspor, Celtic'in tecrübeli oyuncusu Jozo Simunovic transferinde imza aşamasına gelmişti. Ancak yönetim, Hırvat futbolcunun sık sakatlanmasını göz önünde bulundurarak şimdilik görüşmeleri askıya aldı.

Haber; Akşam
Trabzonspor'da Simunovic transferi şimdilik askıda
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17 Ağustos 2020 12:40
Stoper hattını sil baştan oluşturmak isteyen Bordo-Mavililer, İskoç ekibi Celtic'in tecrübeli oyuncusu Jozo Simunovic transferinde büyük aşama kaydetmişti.

26 yaşındaki oyuncunun bonservisini bedelsiz şekilde almak adına Yeşil- Beyazlılar ile el sıkışan Trabzonspor yönetimi, Hırvat futbolcuyla da büyük oranda anlaşma sağlamıştı. Transferin gerçekleşmesine kesin gözüyle bakılırken, görüşmelerin askıya alındığı öğrenildi.

ALTERNATİFLERE YÖNELDİLER

Oyuncunun sık sakatlanmasını göz önünde bulunduran Başkan Ahmet Ağaoğlu ve kurmayları şu anda Simunovic'i bekletme kararı aldı.

Transferde aceleci davranmayan Karadeniz ekibi, alternatif isimlere yöneldi. Bu oyuncularla anlaşılamaması durumunda Simunovic ismi yeniden gündeme gelebilir.

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