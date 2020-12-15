Trabzonspor'da kupaya bambaşka 11 geliyor

Türkiye Kupası 5. tur maçında yarın Adana Demirspor'u konuk edecek Trabzonspor'da hazırlıklar sürüyor. Teknik direktör Abdullah Avcı, genç ve yedek oyuncuların ağırlıkta olacağı bir 11'le sahaya çıkmayı planlıyor.

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Trabzonspor'da kupaya bambaşka 11 geliyor
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15 Aralık 2020 11:07
Abdullah Avcı yönetiminde çıktığı 4 lig maçını da kaybetmeyen ve 8 puan kazanıp, kalesinde sadece 1 gol gören Bordo-Mavililer için Türkiye Kupası macerası yarın başlıyor. Kupanın son şampiyonu Trabzonspor, bu organizasyonda yine iddialı. Fırtına'nın hocası, sıkışık fikstür nedeniyle yarınki Adana Demirspor mücadelesinde farklı bir 11'i sahaya sürmeyi düşünüyor.

Ligde pek şans veremediği , Flavio, Hosseini, Erce Kardeşler, Yusuf Sarı, Kamil Ahmet ve hatta Plaza gibi oyuncuların durumunu görmek isteyen Avcı, bunlara genç isimlerden Hüseyin Türkmen, Ahmet Canbaz ve Safa Kınalı'yı ekleyebilir. 5. tur maçı öncesi Trabzonspor'un en büyük avantajı ise Adana Demirspor'un sıkıntılı olması.

FORMA İÇİN FIRSAT

Hocası Ümit Özat ile yolları ayırıp, takımın tecrübeli isimleri Volkan Şen ve Erkan Zengin'den kulüp bulmalarını isteyen Adana Demirspor ciddi bir kriz içinde. Abdullah hoca, yedek oyuncuların göstereceği performansa göre kısa vadede lig 11'ini değiştirebilir. Dolayısıyla bu isimler, tecrübeli teknik adamın gözüne girmeye çalışacak.

 



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