Trabzonspor'da her şey CAS'a bağlı

Trabzonspor adına şampiyonluk hayali tatsız sona ererken gözler ikincilik ve beraberinde Şampiyonlar Ligi vizesi ile Alanyaspor ile yapılacak Türkiye Kupası finalinde. Ligdeki konum yeni sezonun planlamasını da etkileyecek. Ancak iş bununla da sınırlı değil. Ay sonunda UEFA'nın verdiği bir yıl Avrupa kupalarından men edilme kararı, CAS'ta karara bağlanacak.



Asıl önemli olan da buradan çıkacak sonuç. Trabzonspor ligi ikinci tamamlarsa Şampiyonlar Ligi'nde ön eleme oynayacak. Ki men kararının iptali hâlinde. Eğer ceza devam ederse Karadeniz ekibi adına bu sezon Avrupa kupaları olmayacak.



BEKLENTİ YÜKSEK



Transferdeki yol haritası da CAS'tan gelecek habere göre şekillenecek. Öncelikli olarak teknik direktör konusunda Abdullah Avcı ile prensip anlaşmasına varan bordo-mavili yönetim, Avrupa'dan men cezası iptal olursa yıldızlarını kadroda tutmaya bakacak. Özellikle de Alexander Sörloth ve Abdülkadir Ömür gibi isimleri. Kaleci Uğurcan Çakır'ın İngiltere'ye transferine kesin gözüyle bakılırken ikili için Devler Ligi vitrin olarak kullanılacak.



Hem Sörloth hem de Ömür için Avrupa'da gündeme gelen rakamlar en az 20 milyon avro. Ahmet Ağaoğlu yönetiminin beklentisi ise daha fazla.



