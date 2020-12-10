Trabzonspor'da Ekuban'ın süper dönüşü

Trabzonspor'da 3. yılını geçiren Ekuban, Abdullah Avcı sonrası takımın hücum hattındaki en kilit oyuncusu haline geldi. Üstelik bu sezon onun için hiç de kolay başlamadı. Öyle ki ligin ilk haftasındaki Beşiktaş karşılaşmasında sakatlanan Ekuban, Denizli ve Malatya mücadelelerini kaçırdı.



4. haftadaki Gaziantep deplasmanında formasına kavuştuktan sonra Gana Milli Takımı'nda koronaya yakalanan yıldız oyuncu, bu kez 3 maçta oynayamadı. 8. haftada Alanyaspor karşısında sahada olan Ekuban, Avcı yönetimindeki son 3 karşılaşmada ise performans olarak zirve yaptı. Erzurum mücadelesinde galibiyeti getiren 26 yaşındaki hücumcu, Sivasspor maçında ise hem golün sahibi hem de sahanın en iyisiydi.







