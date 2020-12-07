Süper Lig'de 11. haftanın kapanış maçında Trabzonspor evinde Sivasspor ile karşı karşıya geldi. Medical Park Stadı'nda oynanan mücadele karşılıklı gollerin ardından 1-1 sona erdi ve bordo-mavili ekip Abdullah Avcı yönetiminde ilk puan kaybını yaşadı.Trabzonspor, 45. dakikada Caleb Ekuban'ın attığı golle öne geçerken, Sivasspor'a beraberliği getiren golü 76. dakikada Hakan Arslan kaydetti.Bu sonuncun ardından son 4 haftada 8 puan toplayan Trabzonspor, 13 puanla 12. sıraya yerleşti. 6 maçtır kazanamayan Sivasspor ise 10 puanla 16. basamakta kaldı.Süper Lig'in 12. haftasında Trabzonspor deplasmanda Kayserispor ile karşılaşacakken, Sivasspor evinde Antalyaspor'u konuk edecek.Abdullah Avcı göreve geldikten sonra Ankaragücü ve Erzurum BB maçlarını 1-0 kazanarak 6 puan toplayan Trabzonspor, 3. maçında 1-0 üstünlüğü koruyamadı. Sivasspor'un karşılaşmada kaleyi bulan ilk şutu gol oldu ve bordo-mavililer 2 puan kaybetti.Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı, ilk 11'de zorunlu olarak 2 değişiklik yaptı.Bordo-mavili takımda göreve geldikten sonra art arda 1-0 kazanılan Büyükşehir Belediye Erzurumspor ve MKE Ankaragücü maçlarına aynı kadroyu çıkaran Abdullah Avcı, bu kez zorunlu değişiklik yapmak durumunda kaldı.Teknik direktör Avcı, kırmızı kart cezalısı Pereira'nın yerine sağ bekte Serkan Asan'a, hücumda ise sağ uyluk arka adalesine kas gerilmesi yaşayan Nwakaeme'nin yokluğunda da Bilal Başacıkoğlu'na görev verdi.Trabzonspor'da sol kanat oyuncusu Bilal Başacıkoğlu, Demir Grup Sivasspor maçıyla ile ilk kez bir lig maçında sahaya 11'de çıktı.2019-20 sezonunun devre arasında bordo-mavili takıma transfer olan ve söz konusu sezonda ligde 7 maç sonradan oyuna dahil olan bordo-mavili futbolcu, bu sezon ise 4 lig maçında 43 dakika süre almıştı.Trabzonspor'da sezon başında transfer edilen, şu ana kadar sadece 1 maçta 4 dakika süre alabilen Stiven Plaza, 4 maç sonra kadroda kendine yer buldu.Son olarak ligin 6. haftasındaki Fenerbahçe karşılaşmasının 21 kişilik kadrosuna alınan genç futbolcuyu, teknik direktör Abdullah Avcı, Djaniny ile Nwakaeme'nin yokluğunda Demir Grup Sivasspor maçı kadrosuna dahil etti.Bu arada bordo-mavililerin alt yapısından yetişen sol bek oyuncusu Faruk Can Genç de Sivasspor maçıyla ilk kez A takım kadrosunda kendine yer buldu.Bordo-mavililerde, sakatlıkları bulunan Djaniny ile Nwakaeme'nin yanı sıra cezalı Pereira ile Campi, Ahmet Canbaz, Hüseyin Türkmen, Salih Karvazlı ve Arda Akbulut kadroda yer almadı.Eksikler nedeniyle 18 futbolcuyla Trabzon deplasmanına gelen Sivasspor'da Kovid-19 testi pozitif çıkan teknik direktör Rıza Çalımbay'ın yokluğunda yardımcı antrenör Bülent Albayrak takımın başında sahaya çıktı.Hayatını kaybeden eski milli futbolculardan Raşit Karasu'nun vefatı nedeniyle maç öncesi 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.8. dakikada Ekuban'ın ceza alanı sol çaprazından şutunda, kaleci Samassa sağ üst köşeye doğru gelen topu kornere çeldi.12. dakikada Ekuban'ın sağdan ortasında, ceza alanı içinde uygun durumdaki Afobe'nin kafa vuruşunda top üsten auta gitti.16. dakikada Fajr'in soldan kullandığı serbest atışta, yere çarpan topu kaleci Uğurcan Çakır, sol köşesine uzanarak güçlükle kornere çeldi.22. dakikada Gradel'in sağdan ortasında, ceza alanı içinde Yatabare'nin kafa vuruşunda, top direğin az farkla üzerinden auta çıktı.36. dakikada Baker'in soldan kullandığı köşe atışında, ceza alanı içinde iyi yükselen Ekuban'ın kafa vuruşunda, top direğin yanından auta gitti.45. dakikada Trabzonspor'un golü geldi. Sağ taraftan kendi yarı alanından kaparak taşıdığı topu Ekuban, Abdulkadir Ömür'e aktardı. Bu oyuncunun pasıyla ceza alanı sağ çaprazında tekrar topla buluşan Ekuban, meşin yuvarlağı kaleci Samassa'nın sol tarafından filelere gönderdi: 1-0.46. dakikada Baker'in pasında ceza alanı içinde Abdülkadir Ömür'ün şutunda, kaleci Samassa topu kontrol etti.72. dakikada hızlı gelişen Trabzonspor atağında Diabete, topu ceza alanı içindeki Ekuban'a çıkardı. Bu futbolcunun şutunda kaleci Samassa, meşin yuvarlağı kornere çeldi.76. dakikada Demir Grup Sivasspor, beraberliği sağladı. Ceza alanı içi sol tarafında Gradel'in rakiplerinden sıyrılarak içeriye doğru çıkardığı topa önce Yatabare dokundu. Ardından meşin yuvarlağı bir anda yakın mesafede önünde bulan Hasan Arslan, sert bir vuruşla topu filelere gönderdi: 1-1.Medical ParkSuat Arslanboğa, Alpaslan Dedeş, Yusuf BozdoğanUğurcan Çakır, Serkan Asan, Edgar, Vitor Hugo, Marlon, Baker, Abdulkadir Parmak (Dk. 89 Plaza), Ekuban, Abdülkadir Ömür, Bilal Başacıkoğlu (Dk. 89 Safa Kınalı), Afobe (Dk. 66 Diabete)Samassa, Caner Osmanpaşa, Appindangoye, Camara (Dk. 65 Kerem Atakan Kesgin), Ziya Erdal, Claudemir (Dk. 55 Barış Yardımcı), Hakan Arslan, Fajr, Yatabare (Dk. 90+2 Cofie), Gradel, Ninga (Dk. 55 Kone)Dk. 45 Ekuban (Trabzonspor), Dk. 76 Hakan Arslan (Demir Grup Sivasspor)Dk. 84 Fajr (Demir Grup Sivasspor)