Trabzonspor'a Nwakaeme ve Semedo'dan kötü haber

Trabzonspor'a Demir Grup Sivasspor maçı öncesi iki futbolcusundan kötü haber geldi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor'a Nwakaeme ve Semedo'dan kötü haber
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07 Aralık 2020 13:18
Trabzonspor'da sakatlanan oyuncular Anthony Nwakaeme ve Djaniny Semedo'nun Demir Grup Sivasspor maçında forma giyemeyecekleri açıklandı.

Bordo-mavili kulübün doktoru Hakan Çelik, Anthony Nwakaeme ve Djaniny Semedo'nun sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulundu.

Hakan Çelik, "Sağ uyluk arka adalesine kas gerilmesi yaşayan Nwakaeme'nin tedavisi devam etmekte olup, sağ kasık adalesinde zorlanma tespit edilen Djaniny'nin de çekilen MR sonrası tedavisine başlanmıştır. Her iki oyuncumuz Sivasspor karşılamasının kadrosunda yer almayacaktır." ifadelerini kullandı.



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