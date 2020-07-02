Trabzonspor bir süre sorun yaşadığı Altınordu Kulübü ile Muhammet Taha Tepe için 310 bin Euro (2 milyon 300 bin TL) karşılığında anlaşmaya varmış ve oyuncunu transferini gerçekleştirmişti. Bordo Mavililer yetiştirme bedeli olan 630 bin TL'yi de bonservise ekletti.



TRABZON'A GELİYOR, İMZA ATACAK

5 yıllığına el sıkışan taraftarlar böylelikle Salih ve Atakan transferinde oluşan krizi de aşmış oldu. Oyuncuya da 250 bin TL seviyelerinde bir maaş vermeyi planlayan Bordo Mavililer Muhammet Taha Tepe'yi Trabzon'a çağırdı. Cuma günü Trabzon'a gelecek olan Muhammet Taha Tepe'nin sağlık kontrollerinden geçeceği ve imza atacağı öğrenildi.



TFF 1. Lig'in sona ermesiyle birlikte oyuncunun antrenmanlarına Trabzon'da devam edeceği ifade edilirken kurulması muhtemel olan rezerv ligde de Taha Tepe'nin forma giyme durumunun olduğu gelen bilgiler arasında...



KUPADA ŞOV YAPMIŞTI

Niğde Anadolu FK, Ziraat Türkiye Kupası'nda Süper Lig ekibi Antalyaspor'a seri penaltı vuruşları sonucunda elemiş, 18 yaşındaki kalecisi Muhammet Taha Tepe maça damga vurmuştu.



Kaynak: 61Saaat



