Trabzonspor, zirveden erken uzaklaşıyor!

Trendyol Süper Lig'de EMS Yapı Sivasspor ile 3-3 berabere kalan Trabzonspor, şampiyonluğun ardından geçirdiği 2 sezonda zirve yarışında erken geriye düştü.
Süper Lig'de 2021-2022 sezonunu 38 hafta sonunda 23 galibiyet, 12 beraberlik ve 3 mağlubiyet sonucunda 81 puanla tamamlayan ve mutlu sona ulaşan bordo-mavililer, sonraki sezonlarda şampiyonluk yarışının uzağında kaldı.
Trabzonspor, şampiyonluk yaşadığı sezonda 13 maç sonunda 31 puanla ilk sırada yer alırken son iki sezonun aynı döneminde ancak 23 puan elde edebildi.
Yarışta geriye düştü
Trabzonspor, geçen sezon 13 karşılaşma sonunda 6 galibiyet, 5 beraberlik, 2 mağlubiyetle 23 puan elde ederek puan cetvelinde 8. sırada yer alabildi.
Karadeniz ekibi, söz konusu periyotta lider Fenerbahçe'nin 6 puan gerisinde yer aldığı sezonu 57 puanla 6. sırada tamamladı.
Bu sezon büyük fark
Trabzonspor, bu sezon ise şampiyonluk yarışında büyük farkla geriye düştü.
Bordo-mavililer, ligde 13 haftalık periyotta 7 galibiyet, 2 beraberlik, 4 mağlubiyet sonucunda 23 puan toplayarak puan cetvelinde kendisine 5. sırada yer bulabildi.
Trabzonspor, 34 puanla ilk iki sıradaki Fenerbahçe ve Galatasaray'ın 11 puan gerisinde kaldı.
Süper Lig'de 2021-2022 sezonunu 38 hafta sonunda 23 galibiyet, 12 beraberlik ve 3 mağlubiyet sonucunda 81 puanla tamamlayan ve mutlu sona ulaşan bordo-mavililer, sonraki sezonlarda şampiyonluk yarışının uzağında kaldı.
Trabzonspor, şampiyonluk yaşadığı sezonda 13 maç sonunda 31 puanla ilk sırada yer alırken son iki sezonun aynı döneminde ancak 23 puan elde edebildi.
Yarışta geriye düştü
Trabzonspor, geçen sezon 13 karşılaşma sonunda 6 galibiyet, 5 beraberlik, 2 mağlubiyetle 23 puan elde ederek puan cetvelinde 8. sırada yer alabildi.
Karadeniz ekibi, söz konusu periyotta lider Fenerbahçe'nin 6 puan gerisinde yer aldığı sezonu 57 puanla 6. sırada tamamladı.
Bu sezon büyük fark
Trabzonspor, bu sezon ise şampiyonluk yarışında büyük farkla geriye düştü.
Bordo-mavililer, ligde 13 haftalık periyotta 7 galibiyet, 2 beraberlik, 4 mağlubiyet sonucunda 23 puan toplayarak puan cetvelinde kendisine 5. sırada yer bulabildi.
Trabzonspor, 34 puanla ilk iki sıradaki Fenerbahçe ve Galatasaray'ın 11 puan gerisinde kaldı.
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