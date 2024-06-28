Trabzonspor, Yaremchuk'u bitiriyor!

Trabzonspor, bonservisi Club Brugge'de bulunana Roman Yaremchuk için Belçika temsilcisiyle 8 milyon bonservis bedeli üzerinden anlaşmaya vardı. Bordo-mavililer, 28 yaşındaki futbolcuya da 3+1 yıllık sözleşme teklif etmeyi planlıyor.

Haber; Sabah, Fotoğraf; Imago
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Trabzonspor, Yaremchuk'u bitiriyor!
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28 Haziran 2024 14:11
Transferin en hızlı takımı Trabzonspor'da çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.

Belçika'dan Standard Liege forması giyen Cihan Çanak'ı kadrosuna katan bordo-mavililer için bu ülkeden yeni bir iddia gündeme geldi.

8 MİLYON EURO'YA ANLAŞMA

Belçika basınında yer alan habere göre, Club Brugge ve Trabzonspor, Roman Yaremchuk için 8 milyon euro'ya bonservis bedeli üzerinden anlaşmaya vardı.

Trabzonspor, 28 yaşındaki Ukraynalı golcü ile henüz anlaşmadı ancak 3+1 yıllık sözleşme gündeme geldi.

FENERBAHÇE'NİN DE LİSTESİNDE

Roman Yaremchuk ayrıca Fenerbahçe'nin de transfer listesinde yer alıyor.

Geçen sezonu Valencia'da kiralık olarak geçiren Ukraynalı golcü 29 maçta 4 kez gol sevinci yaşadı.

Roman Yaremchuk'un bonservisinin bulunduğu Club Brugge ile sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.

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