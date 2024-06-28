Trabzonspor, Yaremchuk'u bitiriyor!

Transferin en hızlı takımı Trabzonspor'da çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.
Belçika'dan Standard Liege forması giyen Cihan Çanak'ı kadrosuna katan bordo-mavililer için bu ülkeden yeni bir iddia gündeme geldi.
8 MİLYON EURO'YA ANLAŞMA
Belçika basınında yer alan habere göre, Club Brugge ve Trabzonspor, Roman Yaremchuk için 8 milyon euro'ya bonservis bedeli üzerinden anlaşmaya vardı.
Trabzonspor, 28 yaşındaki Ukraynalı golcü ile henüz anlaşmadı ancak 3+1 yıllık sözleşme gündeme geldi.
FENERBAHÇE'NİN DE LİSTESİNDE
Roman Yaremchuk ayrıca Fenerbahçe'nin de transfer listesinde yer alıyor.
Geçen sezonu Valencia'da kiralık olarak geçiren Ukraynalı golcü 29 maçta 4 kez gol sevinci yaşadı.
Roman Yaremchuk'un bonservisinin bulunduğu Club Brugge ile sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.
Belçika'dan Standard Liege forması giyen Cihan Çanak'ı kadrosuna katan bordo-mavililer için bu ülkeden yeni bir iddia gündeme geldi.
8 MİLYON EURO'YA ANLAŞMA
Belçika basınında yer alan habere göre, Club Brugge ve Trabzonspor, Roman Yaremchuk için 8 milyon euro'ya bonservis bedeli üzerinden anlaşmaya vardı.
Trabzonspor, 28 yaşındaki Ukraynalı golcü ile henüz anlaşmadı ancak 3+1 yıllık sözleşme gündeme geldi.
FENERBAHÇE'NİN DE LİSTESİNDE
Roman Yaremchuk ayrıca Fenerbahçe'nin de transfer listesinde yer alıyor.
Geçen sezonu Valencia'da kiralık olarak geçiren Ukraynalı golcü 29 maçta 4 kez gol sevinci yaşadı.
Roman Yaremchuk'un bonservisinin bulunduğu Club Brugge ile sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.
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