Trabzonspor'un rakibi deplasmanda Konya

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'de deplasmanda Konyaspor ile karşılaşacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor'un rakibi deplasmanda Konya
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02 Nisan 2024 12:42
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında 3 Nisan Çarşamba (yarın) deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor ile karşılaşacak.

MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak karşılaşmayı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.

Ligde 30. hafta sonunda 49 puanla en yakınındaki Beşiktaş'ın 3 puan önünde 3. sırada yer alan bordo-mavililer, Konya deplasmanında kazanarak yoluna devam etmek istiyor.

Trabzonspor'da Hüseyin Türkmen ve Paul Onuachu'nun sakatlıkları bulunuyor, Enis Destan ise kart cezası nedeniyle takımda yer alamayacak.

Onuachu ve Enis Destan'ın yokluğunda santrfor olarak Umut Bozok veya Nicolas Pepe'nin görev yapması bekleniyor.

 

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