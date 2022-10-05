TRABZONSPOR'DAKİ SAKAT OYUNCULAR

MONACO - TRABZONSPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

TRABZONSPOR'UN GRUPTAKİ DURUMU

UEFA Avrupa Ligi'nde Trabzonspor deplasmanda Fransız ekibi Monaco ile karşı karşıya gelecek. Bordo-mavililerde zorlu maçın kamp kadrosu belli oldu.Bordo-mavililerde, Hüseyin Türkmen, Serkan Asan, Bruno Peres, Edin Visca ve Dorukhan Toköz'ün sakatlıkları sürüyor. Öte yandan Kayserispor maçında sakatlıkları nedeniyle yer almayan Hüseyin Türkmen, Djaniny ve Gbamin kafilede bulunuyor.Trabzonspor'un Monaco maçı kamp kadrosunda yer alan isimler şöyle;Kadroda şu isimler yer aldı: Uğurcan, Muhammet Taha, Kağan, Larsen, Hugo, Denswil, Hüseyin, Bartra, Eren, Siopis, Gbamin, Doğucan, Hamsik, Bardhi, Abdülkadir, Bakasetas, Lahtimi, Yusuf Erdoğan, Yusuf Yazıcı, Naci, Trezeguet, Djaniny, Umut, Gomez.Temsilcimiz Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi H Grubu üçüncü maçında 6 Ekim Perşembe günü Fransa temsilcisi Monaco'yla deplasmanda karşılaşacak. II. Louis Stadyumu'nda (TSİ) 19.45'de başlayacak karşılaşmayı Gürcistan Futbol Federasyonundan Giorgi Kruashvili yönetecek. Müsabakanın yardımcı hakemleri ise Levan Varamishvili ve Zaza Pipia olacak.Bordo-mavililer, gruptaki ilk maçında konuk olduğu Macaristan'ın Ferencevaros takımına 3-2 kaybederken, ikinci maçında ise sahasında Sıbristan'ın Kızılyıldız ekibini 2-1 yendi. Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde ilk 2 maçta 3 puan toplayan Karadeniz ekibi, 3 puanlı rakibi Monaco'nun önünde averajla 2. sırada yer alıyor. Bordo-mavililer, Monaco'yu yenmesi halinde Avrupa kupalarında 1141 gün sonra deplasmanda galibiyet elde edecek.