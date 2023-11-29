Trabzonspor'un makinesi Onuachu

Sivasspor karşılaşmasında da fileleri havalandıran Paul Onuachu, bordo-mavili forma altında 9 maçta 7 gole imza attı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Trabzonspor'un makinesi Onuachu
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29 Kasım 2023 13:22
Trabzonspor'da son haftaların en formda isimlerinden biri olan Paul Onuachu, zorlu Sivasspor deplasmanını da boş geçmedi. Yine ağları sarsan 2.01 boyundaki forvet, üst üste 3. maçında 4. kez ağları sarstı.

Bu sezon kiralık olarak transfer olduğu bordo-mavili takımda 9. maçını oynayan Onuachu, gol sayısını da 7'ye çıkardı. Yıldız ismin ligde 1 de asisti bulunuyor.

Sivasspor savunmasına maç boyunca zor anlar yaşatan Onuachu'nun performansı galibiyete yeterli olmadı ama sergilediği oyun alkış aldı.

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