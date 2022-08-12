KOPENHAG - TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN?

Geçen sezon şampiyon olan Trabzonspor, Süper Lig'e İstanbulspor karşısında elde ettiği 2-0'lık galibiyetle başlamıştı. Bordo-mavililer, Şampiynlar Ligi'nde başarılı olmak istiyor. UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off turu ilk maçında deplasmanda Danimarka ekibi Kopenhag ile karşılaşacak Trabzonspor'un kadrosu belli oldu. Kadrodabulunmuyor.Uğurcan Çakır, Muhammet Taha Tepe, Hüseyin Türkmen, Ahmetcan Kaplan, Vitor Hugo, Eren Elmalı, Jens Larssen, Taha Altıkardeş, Denswill, Yusuf Erdoğan, Siopis, Visca, Dorukhan, Abdülkadir Ömür, Tasos Bakasetas, Marek Hamsik, Doğucan Haspolat, Kerem Şen, Andreas Cornelius, Djanniny, Trezeguet, Emrehan Gedikli, Jean Kouassi.Trabzonspor, 16 Ağustos Salı günü deplasmanda rakibiyle karşı karşıya gelecek. Kopenhag - Trabzonspor maçı saat 22:00'de başlayacak ve Exxen'den yayınlanacak. Öte yandan iki takım arasındaki rövanş karşılaşması ise 24 Ağustos'ta Trabzon'da oynanacak. Trabzonspor'un açıklanan 23 kişilik kadrosunda maça 24 saat kala 2 değişiklik yapılabiliyor.