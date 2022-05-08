Trabzonspor'un İstanbul'da kutlama günü

Şampiyonluk kutlamalarına doymayan Trabzonsporlu taraftarlar, 30 Nisan'da Antalya maçı sonrası kent meydanındaki muhteşem şölenin ikincisini bugün İstanbul'da tekrarlayacak.



Yenikapı Etkinlik Alanı'nda bir araya gelecek olan yüz binlerce bordo-mavili futbolsever, saat 15.00'te başlayacak olan çılgın partide büyük zaferin tadını çıkaracak.



Gurbetçi Gençler ile Trabzon Dernekler Federasyonu ve bünyesindeki sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla düzenlenecek organizasyonda, Fatma Şentürk'ün sunumuyla Hilmi Kara, Ali Tetik, Ali Alkurt, Onur Atmaca, Hızır Dinçer, Seren Uzun, Uğur Albayrak, Furkan & Paşa gibi yerel sayıda çok sanatçı konserler verecek.



BAŞKAN KUTLAMAYA GELİYOR



Akşam 20.45'ten itibaren ise Trabzon'da muhteşem ışıklı şovun mimarı olan Aslan Kar sahne alacak. Neon bilekliklerin takılarak meydana gelinmesi çağrısı yapan Aslan Kar, ikinci kez tüm dünyanın konuşacağı bir kutlamaya imza atmayı hedefliyor. Lazer, meşale ve havai fişek gösterileriyle sürecek olan dev kutlamaya Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'nun da katılması bekleniyor.



SAĞDUYU VE SAYGI MESAJI



Bu arada farklı takım taraftarlarının da Yenikapı'ya geleceği vurgulanırken, herkese saygılı ve tahriklere kapılmadan sağduyulu bir şekilde eğlenilmesi konusunda taraftarlara mesaj da gönderildi.



