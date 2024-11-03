Trabzonspor'un golü iptal edildi

Trabzonspor, Okay ile golü buldu. Hakem Oğuzhan Çakır, Okay'ın gol vuruşundan önce düdük çalarak Okay'ın faul yaptığını belirtti.

Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Trabzonspor'un golü iptal edildi
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
03 Kasım 2024 19:45
Son güncelleme 03 Kasım 2024 20:01
Trabzonspor, Okay ile golü buldu. Hakem Oğuzhan Çakır, Okay'ın gol vuruşundan önce düdük çalarak Denswil'in faul yaptığını belirtti.

Trabzonspor, Fenerbahçe mücadelesinin 38. dakikasında golü buldu ancak hakem Oğuzhan Çakır, gol vuruşu öncesi faul düdüğünü çaldı.

Kullanılan köşe vuruşunda Okay'ın Mert Müldür'e faul yaptığını belirterek hakem Oğuzhan Çakır faul düdüğünü çaldı. Düdükten çok kısa bir an sonra Okay kafa vuruşunu yaparak topu ağlara gönderdi.

Trabzonsporlu futbolcular gol için itirazda bulunsa da hakem oyunu devam ettirdi.






Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery