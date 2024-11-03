Trabzonspor'un golü iptal edildi

Trabzonspor, Okay ile golü buldu. Hakem Oğuzhan Çakır, Okay'ın gol vuruşundan önce düdük çalarak Denswil'in faul yaptığını belirtti.
Trabzonspor, Fenerbahçe mücadelesinin 38. dakikasında golü buldu ancak hakem Oğuzhan Çakır, gol vuruşu öncesi faul düdüğünü çaldı.
Kullanılan köşe vuruşunda Okay'ın Mert Müldür'e faul yaptığını belirterek hakem Oğuzhan Çakır faul düdüğünü çaldı. Düdükten çok kısa bir an sonra Okay kafa vuruşunu yaparak topu ağlara gönderdi.
Trabzonsporlu futbolcular gol için itirazda bulunsa da hakem oyunu devam ettirdi.
Trabzonspor, Fenerbahçe mücadelesinin 38. dakikasında golü buldu ancak hakem Oğuzhan Çakır, gol vuruşu öncesi faul düdüğünü çaldı.
Kullanılan köşe vuruşunda Okay'ın Mert Müldür'e faul yaptığını belirterek hakem Oğuzhan Çakır faul düdüğünü çaldı. Düdükten çok kısa bir an sonra Okay kafa vuruşunu yaparak topu ağlara gönderdi.
Trabzonsporlu futbolcular gol için itirazda bulunsa da hakem oyunu devam ettirdi.
"BRAVO" pic.twitter.com/csylkaSLng
— Trabzonspor (@Trabzonspor) November 3, 2024